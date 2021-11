"Desde que recuerdo, tengo gusto por el cine y la literatura": Agustín Galván

Sinaloa.- El columnista, especialista y apasionado del cine y la literatura, comienza su camino dentro de Debate; primero de colaborador de manera extraoficial con artículos y textos que salían a lo largo para la sección cultural, tiempo después, en el 2009 o 2010, a la editora general, Andrea Miranda, se le despierta la idea de hacer Tónica, una sección donde habría artículos filosóficos, de cultura popular y de cine y literatura que se publicaría cada domingo bajo un tema general. Una vez que se concluye la sección, se invita a Agustín a seguir colaborando con su columna Pista de despegue, en la sección cultural.

Su columna Pista de despegue

“No solamente consiste en hablar sobre reseñas, sino hablar un poquito más sobre el aspecto creativo que hay detrás de algunas películas, aspectos históricos que casi no se tratan en otros lugares, y por eso a veces me centro mucho en eso, en la biografía de los personajes y la relación que tiene la biografía de los autores con su obra, o inclusive la génesis que se da en algunas obras de cómo ha sido la recepción y el porqué de repente, tiempo después, son reveladoras esas obras. En resumidas palabras, literatura y cine, pero no en una perspectiva de una reseña normal, sino más desde el aspecto creativo, irnos más a fondo a esos aspectos que casi no se toman en cuenta y tienen que ver con el mismo acto creativo”.

Su infancia, literatura y cine

“Desde que me acuerdo tengo el gusto por el cine y la literatura. Mis primeros recuerdos eran siempre ir al cine, y a donde fuera, con mi abuelo o en casa de mis padres, siempre había una biblioteca personal y parte de las platicas que teníamos con mis padres o conocidos tenía que ver con películas o con literatura. Mi interés fue creciendo, ya después se volvió particular y lo convertí en parte de lo que realizo en el día a día”.

Mensaje por el 49° aniversario

"Una felicitación por sus 49 años de informar, formar, entretener y demás que han hecho y que sigan los demás años; mientras se pueda seguir aportando, ahí vamos a estar. A los lectores, gracias por aguantar todo este tiempo y los desvaríos, mientras se sigan requiriendo estos textos ahí vamos a estar ofreciéndolos”.