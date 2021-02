Desde siempre se ha necesitado receta para rentar tanques de oxígeno: Protección Civil de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Los tanques de oxígeno clínico no se rentan o no se facilitan si no es mediante una receta médica, mencionó Omar Mendoza Silva.

Al preguntarle si esta situación es para que no se dé la venta ilegal o que particulares acaparen los tanques ante la alta demanda que se está presentando por el covid-19, el delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado en la zona norte dijo que no tiene nada que ver con esta situación, ya siempre se ha trabajado así en las expendedoras de oxigeno como Infra y Praxair, y que desde antes de que iniciara la pandemia del covid-19 se requería la receta.

Recalcó que es necesaria la receta médica para poder facilitar el oxígeno exclusivamente a familiares de personas enfermas que lo estén necesitando porque es un reglamento interno que manejan las empresas expendedoras de oxígeno.

“Así lo he visto desde antes de que se diera el tema de la pandemia, y como se ha desarrollado, siempre ha sido así. Es necesaria la receta para que se puedan rentar los tanques que necesita el paciente. A la hora de hacer un contrato para rentar el tanque es uno de los requisitos”, expuso.