Desde su humilde hogar en Los Mochis, Gabriela anhela un regalo de Navidad para sus hijos

Los Mochis, Sinaloa.- La vida de Gabriela no ha sido fácil. Ha sido dura, de dolor, de pobreza, de deseos y anhelos truncados. La familia vive en una humilde casita en la colonia Diana Laura de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y los más pequeños del hogar anhelan un regalo para esta Navidad.

La sinaloense que durante unos años de su niñez vivió en Sonora, no sabe leer ni escribir debido a que desde su infancia ha sabido lo que es el trabajo y la desesperación e impotencia por no tener un pan en la mesa y porque por más que estiraban el dinero en su hogar jamás alcanzaba ni siquiera para lo más necesario, mucho menos, recuerda, para que ella tuviera unos juguetes de Navidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un grito de auxilio

Ahora, en este año de pandemia por el Covid-19, la impotencia de Gabriela se hace más grande y profunda porque aunque tiene más hijos, hoy son tres, los más pequeños, los que le quitan el sueño a la familia, ya que este 24 de diciembre no tendrán un solo regalo de Navidad, como tampoco una cena especial.

“Es duro lo que estamos pasando porque no tenemos ni siquiera para el desayuno o sopa para la comida y no me da vergüenza pedir para mis hijos. Qué no haría yo por ellos para que tuvieran un regalo, una Navidad feliz, pero las necesidades son muchas. Daría gracias, de corazón, si alguien les regalara ropa, cobijas o tenis.”

Lo que necesitan

Y es que al igual que sus papás, Gabriela Fernández Pérez e Ismael Antonio Osorio Rochín, y su hermana de 19 años, los niños Jorge Luis, de 14 años; Adán Alexis, de 12, y Alexánder Antonio, de 10 años, viven con grandes carencias.

En este gélido clima invernal, la familia Osorio habita una humilde vivienda de la colonia Diana Laura hecha a base de mucho esfuerzo con barrotes, láminas, cartón y telas que hacen las veces de puertas y ventanas por donde se cuela el viento frío.

La cocina. La madre de familia hurga en la cocina algo que hacer de comida, pero solo halla envases, ollas y cajones vacíos. Habrá que esperar a su esposo para saber si llevará un peso y, entonces sí, hacer de comer. Foto: Jorge Cota/ Debate

Los niños duermen entre cobijas en el piso, andan descalzos o en sandalias por falta de zapatos y tenis y cuentan con orgullo que se alimentan con los huevos que les proveen dos gallinas de engorda que Ismael, su papá, les compró desde que eran unos pollitos y con los que se han encariñado.

En su inocencia y al preguntarles qué desean que Santa Claus les deje en Nochebuena, mientras juegan con dos gallos los niños gritan que un XBOX o una tablet para la escuela, pero su mamá los confronta con la realidad y les dice que eso cuesta, y mucho, y que lo más urgente es que anden con los pies y la piel abrigados, así como con un poco de alimento en el estómago.

Inocencia. Los niños pasan sus días jugando mientras los grandes ayudan a sus papás. Ojalá, dice Gabriela, a todos sus hijos les amaneciera algo. Por eso pide ayuda a la sociedad para lograr su sueño. Foto: Jorge Cota/ Debate

Ante la crítica situación que viven y porque los 500 pesos semanales que gana su esposo por su trabajo junto con el de ella como jornalera no alcanzan más que para mal comer, Gabriela apela a las personas de buen corazón para que los niños sientan el calor de Santa Claus con un apapacho que se represente con un obsequio.

Si a usted le nace de corazón ayudar a esta familia mochitense, puede hacerlo directamente en su domicilio, ubicado por la calle Regador número 2322, manzana 05, o contactarlos al teléfono 6681906348, con Ismael o Gabriela, quienes se lo agradecerán eternamente.