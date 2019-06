"Deseo ganar la competencia y llegar a nivel mundial"

Los Mochis, Sinaloa.- A su corta edad, Ángel David Chávez López es considerado un niño genio, tiene 11 años y este fin de semana representará al estado de Sinaloa en el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) 2019, que se llevará a cabo del 14 al 17 de junio en Oaxtepec, Morelos.

“Consiste en hacer pruebas por equipos e individual; la individual es para el campeón de campeones, y por equipos es para reconocer al estado. Van tres niños de cada estado por nivel y son tres niveles 1, 2 y 3; yo estoy participando en el nivel 1 y van otros dos niños de Culiacán conmigo”.

El joven talento ahomense estudia el quinto grado en la Escuela Primaria María Elvira Delgado de Calderón en Los Mochis; para asistir a una de las competencias académicas más importantes de México se preparó. “Desde hace cinco semanas empecé a ir todos los fines de semana a Culiacán a prepararme; nos separan por niveles, cada asesor tiene su nivel, hacemos como un simulacro de lo que va a pasar allá y nos ponen exámenes en equipo e individual”

Ángel David ha logrado trascender por su pasión a una de las materias más temidas por la mayoría de los estudiantes. Lo que para otros niños significa una proeza, para este pequeño es una forma creativa de desarrollar el razonamiento y la imaginación.

“Me siento muy contento porque voy a conocer muchos lugares de México, mi familia se siente orgullosa de mí, me dicen que no me rinda, me dicen que soy el orgullo de la familia.

Su inspiración ha sido su invaluable familia, y agradece el apoyo incondicional de aquellos que lo han motivado a alcanzar sus metas y a no rendirse jamás. “Yo le dedico todos mis éxitos a mis padres, Alma Rosa López Estrada y Óscar Chávez Chávez; a mis hermanos, Dulce y Gabriel; a mis maestros Luis Arturo y Marco Vinicio y a mis asesores de Culiacán”.

Tiene toda una vida de retos y sueños por cumplir; uno de sus anhelos es convertirse en médico y salvar vidas. “Primero quisiera ganar esta competencia y llegar a nivel mundial, sería concursar contra sextos y primero de secundarias, pero todo se puede. Cuando sea más grande quiero estudiar medicina porque deseo ayudar a las personas y sanar sus enfermedades”.

A decir de su profesor Marco Vinicio Miranda Lugo, Ángel David es considerado un niño genio, cuya destreza e inteligencia lo han convertido en un digno representante de Sinaloa a nivel nacional.

“El niño obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil de Matemáticas de todos los grupos de la zona escolar, de alrededor de 400 alumnos entre quinto y sexto grado. Entró a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, ganó en el municipio y en el estado, y ahora va al nacional. En esta competencia a la que irá, los problemas que resolverá no son de primaria, son de secundaria y quizás hasta de preparatoria”.

Orgullo de la familia

Su madre, Alma Rosa López Estrada, ha sido su fiel compañera a lo largo de esta maravillosa aventura y continúa alentándolo a lograr todas sus aspiraciones.

“A veces me canso, pero no me detengo, mientras pueda seguiré apoyándolo. Me dijo: mamá si paso a la internacional vas a gastar más. Yo le dije: no importa, nosotros siempre te vamos a apoyar. Yo le dije que debe estar preparado para todo, incluso si no gana este concurso, no pasa nada. El reconocimimiento ya lo tiene y me siento orgullosa de él”.

Los ganadores se preseleccionarán para recibir entrenamiento y presentar exámenes selectivos para conformar a los equipos que representarán a México en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC), que se celebrará en 2020.