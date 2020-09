Desesperados pescadores piden adelantar la veda en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la negativa de Conapesca e Inapesca de adelantar la fecha para el levantamiento de la veda de camarón, los pescadores ribereños se dicen desesperados porque afirman que esta situación los tiene sumergidos en un estado de incertidumbre y crisis económica.

Luego de manifestar en dos ocasiones esta semana, la noche del jueves se reunió nuevamente con los solicitantes el delegado federal de los programas de desarrollo, Jaime Montes, quien se comprometió otra vez a tocar puerta ante las dependencias federales para lograr que la solicitud sea aceptada.

Apoyo largo

Al respecto, Leonel Sánchez Cota, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora, comentó que la justificación que los pescadores dan para pedir que la pesca de camarón inicie el 14 de este mes y no el 26, como se tiene programada, es válida.

Aseguró que esperar hasta finales de mes para iniciar con esta labor implica que el crustáceo agarre mayor tamaño y busque aguas más profundas, dejando las bahías sin el producto.

La verdad es que sí están desesperados los muchachos, y como no, es que vienen y hacen un dictamen y que en base a él no pueden adelantar la fecha, pero les digo, cómo hacen un dictamen con algo que no saben. Los pescadores saben que el camarón llega su tiempo en el que busca otras aguas, entonces eso les genera a ellos pérdidas, por eso el desespero de que inicie el 14.