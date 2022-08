Deslave inunda el cuarto de máquinas de la presa Huites de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La alcaldesa del municipio de Choix, Amalia Gastélum, confirmó que si hubo un derrumbe, un deslave del cerro que está pegado a la casa de máquinas, por lo que por la puerta y otros accesos se filtró el agua lodosa hacia el cuarto de máquinas de la presa Huites.

El pasado sábado se registraron intensas lluvias en el Alteño municipio, lo que ocasionó que los grandes volúmenes de agua hicieran que se generará un desgajamiento del cerro, por lo que los grandes volúmenes de agua lodosa se filtraron hasta las instalaciones de la presa Huites.

"No fue nada grave, eso es lo que me han informado, lo cierto es que si fue un deslave del cerro y afortunadamente no dañó ni afecto el funcionamiento de las máquinas, pero si entró agua lodosa", resaltó.

Te recomendamos leer: