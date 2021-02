Desmienten a titular de oficina de Bienestar de Ahome: piden solución

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que el responsable del programa de Bienestar en Ahome, Arturo Velázquez Benítez, declaró, el vecino de la dependencia y afectado en su vivienda, Gervasio Valenzuela, asegura que en ningún momento el funcionario federal ha dado muestras de querer solucionarle el problema.

Cabe recordar que Valenzuela denunció públicamente que en el mes de octubre la obstrucción de la tubería de drenaje de la dependencia generó afectaciones en la tubería del baño de su vivienda, por lo que pide que se le reparen de manera inmediata, algo que, afirma, se han negado a hacer.

“Cómo cree que no lo voy a dejar entrar, como él dice. Por mis hijos que yo soy el más interesado. Si yo se lo dije clarito en la oficina de la federal: lo único que quiero es que arregles la tubería, todo lo podrido y tapes tus paredes, tapes todo y dejes como estaba. Me dijo que sí en el momento y no lo hizo, y eso se lo puedo comprobar delante de la licenciada que llevó el trámite, ella dijo que habría que darle para adelante, pero la verdad es que las cosas se detuvieron”, indicó.

Molestia

De igual forma, comentó que a pesar de que le ha pedido de manera personal a Velázquez Benítez que intervenga para reparar el baño de su vivienda, las respuesta siempre ha sido negativa.

“No le crean lo que él dice. Ni siquiera nos da los buenos días ni nos saluda, y me ha visto que yo saqué tierra del baño y él (Arturo Velázquez) muerto de la risa con su personal y sus albañiles porque ahí en la oficina los tenía trabajando. Al principio él sí estaba en la disposición de arreglar, pero luego se echó para atrás”, sostuvo.

Exigencia

En ese sentido, dijo que en el momento en el que el funcionario así lo disponga puede llevar al especialista que desee para que revise su vivienda y se determinen las acciones, y afirmó que es responsabilidad de la oficina de Bienestar arreglarle su baño, e insistió en que la ruptura de su tubería generó afectaciones en su red de drenaje también.

Y es que las paredes tanto de la vivienda como de la oficina de Bienestar están pegadas, al igual que la tubería de ambos baños, aunque el de la dependencia se encuentra ubicado en la segunda planta.

“Yo se lo digo a él, él no ha estado en la mejor disposición, siempre se ha negado. Dijo que sólo su parte arreglaría y lo mío no, y se lo vuelvo a decir a él, no se crea mucho de lo que él dice. Si está en la mejor disposición, en este momento le abro las puertas de mi casa para que me revisen y reparen.”

Para entender...

Drenaje de la oficina de Bienestar daña una casa

La humedad y la contaminación fecal causada por el taponamiento y rotura de la tubería del baño generada en la red sanitaria de la segunda planta de las oficinas de Bienestar ubicadas en el fraccionamiento El Parque generó graves afectaciones en la vivienda contigua a la dependencia federal.

El vecino de la oficina asegura que ha habido negativa de Arturo Velázquez Benítez, responsable de la dependencia, para reparar su baño.