Desmienten que en Los Mochis esté más cara la gasolina

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que se dice, Los Mochis no tiene el combustible más caro de Sinaloa, afirmó Heriberto Félix Díaz.

El presidente de la Proveedora y Comercializadora de Hidrocarburos de la zona centro y norte de la entidad dijo entender la molestia de los usuarios; sin embargo, insistió en que los precios no propiamente los determinan los empresarios, sino que es parte del costo del combustible.

Explicación

“No es cierto, y así lo digo categóricamente, no es cierto que aquí en Los Mochis está más cara la gasolina. Es más, yo tengo datos de la semana pasada en donde Culiacán ya estaba arriba de 20 pesos el litro, incluso en algunas estaciones estaba a 21 pesos. Entonces, eso no es cierto.”

Señaló que los comentarios y movimientos que han surgido en las diferentes redes sociales a manera de protesta por los precios de este producto en algunos casos han subido de tono, pero reiteró que esto no es capricho de los empresarios.

“Ha sido un poco fuerte lo que se dice en redes sociales. Nosotros trabajamos y tenemos que tener un margen de utilidad y es el que manejamos. Siempre ha habido estaciones más caras que otras, y no sólo en el estado sino en otras estaciones, pero puedo decir que en Culiacán, por ejemplo, hay estaciones más caras que aquí en Los Mochis.”

Revisión de Profeco

En ese sentido, dijo que la Profeco, aunque la ciudadanía no se queje públicamente o de manera oficial, siempre mantiene un operativo en las estaciones para verificar que el precio sea el correcto, pero que también se venda litro de a litro.

“La Profeco, haya o no haya queja, siempre nos está revisando periódicamente, pero hubo una queja por ahí porque con una jarra tomaron medida, pero finalmente no tienen facultades, ni el equipo adecuado; entonces, no se puede tener seriedad con eso. No pueden entrar a un negocio para verificar y lo mismo pueden hacer en cualquier otro tipo de negocio, pero tampoco se puede evitar cuando llegan y sorprenden, pero no tiene ninguna facultad de entrar a un negocio y medir”, indicó.

Por último, Félix Díaz dijo desconocer la finalidad de quienes han tratado de “linchar” a los empresarios gasolineros locales, por lo que les pidió que se informen realmente sobre el proceso de colocación de costos de estos productos.

“El llamado es a que se informen realmente cómo es, el precio se compone por el precio de costo. En este caso nosotros que somos de Pemex, uno es el costo que nos dan, los impuestos y las utilidades. Si Pemex nos da caro, pues tenemos que subir. Si nos da barato, pues le bajamos, como sucedió hace algunos meses.”

Ante inconformidad, anuncian marcha para protestar por el alto costo de la gasolina

Para mostrar la inconformidad que hay por los altos precios a que se distribuye la gasolina en la localidad, el próximo viernes automovilistas de todos los sectores realizarán una marcha rally que recorrerá las principales calles de la ciudad, afirmó Caín Sebastián Castillo.

El movimiento de protesta contra la voracidad de los expendedores del combustible iniciará a las 13:30 horas en el ejido Mochis y podrán participar todos los automovilistas que decidan sumarse a este movimiento.

Anuncian marcha para protestar por el alto costo de la gasolina. Foto: EL DEBATE

