Desobediencia, la principal causa de contagios de Covid-19 en Ahome: Protección Civil

Los Mochis, Sinaloa.- “La desobediencia y necedad de la ciudadanía, incluso la incredulidad en algunos casos ante el coronavirus, son el principal motivo de contagio y de muertes registrados en los últimos días en nuestro estado”, expresó Omar Mendoza Silva.

El coordinador de la zona norte del Instituto Estatal de Protección Civil dijo que en muchas ocasiones de nada sirve el trabajo que hacen las autoridades por controlar las aglomeraciones si la ciudadanía no hace conciencia de quedarse en casa y evitar estar junto a más de 5 personas, sobre todo en áreas públicas.

“Es necesario que la sociedad ponga de su parte porque no vamos a poder hacerlo nosotros solos, porque la forma de autoridad que tenga no podemos controlarlo si no hay voluntad de las personas y seguirá el comportamiento y aceleración y propagación del virus.”

Disponibilidad de empresarios

Mendoza Silva resaltó la buena voluntad que ha mostrado el sector empresarial, industrial y restaurantero para cumplir con las medidas establecidas de la Secretaría de Salud para contrarrestar la propagación del virus; sin embargo, dijo, los espacios públicos ha sido difícil controlarlos y es precisamente donde la ciudadanía provoca las aglomeraciones.

“Nosotros podemos exigir a los comercios y empresas las medidas que puedan controlar, nos hemos topado con muy buena colaboración con todos ellos, están ocupados y preocupados con información al día y habla bien de ellos, que en las empresas procuran que todo sea bien y sea sano, pero en los espacios públicos está más difícil poderlo controlar, no hay autoridad suficiente que logre eso.”

Lamentó que aun cuando se habla de hospitales saturados de pacientes con Covid-19, la ciudadanía se siga negando a aislarse en sus domicilios.

“Tenemos hospitales saturados, no podemos llevar a un paciente sin avisar y corroborar espacio, ya sea en el sector público o privado de salud, es porque está el derecho de las demás personas de ser atendidas, que no sea solo Covid sin comprometer otros temas de salud”, dijo.

Finalmente hizo un llamado a continuar con la sana distancia y con las medidas de prevención.

Seguimos en semáforo rojo, el contagio en el norte es cada vez más alto y se pide que sigan con las medidas de seguridad, pero si no obedecemos, esto se puede alargar todavía más, eso depende de la ciudadanía.”

