Después de contar su historia llega ayuda para José y Josefina

Los Mochis, Sinaloa.- José Francisco Trejo Amador y Josefina Barreras Valdez sobreviven a su pobreza extrema en la colonia Diana Laura Riojas de Los Mochis.

Después de compartir en EL DEBATE la conmovedora historia de la pareja de 81 años de edad, personas de diferentes lugares de México y Estados Unidos se han comunicado con ellos para brindarles esperanza y un poco de aliento.

“Mucha gente nos ha llamado para ayudarnos, otros han venido a traernos comida y mandado; también nos trajeron madera y láminas; estamos muy agradecidos con toda ese gente que no ha apoyado, Dios los bendiga; desde que vieron nuestra historia no hemos sufrido hambre”, expresó José.

La pareja de adultos mayores se refugia de los inclementes rayos del sol y del sofocante calor del verano en una frágil vivienda que ellos mismos construyeron. Su humilde hogar no cuenta con los servicios de agua potable, drenaje sanitario ni energía eléctrica.

Solidaridad

Gente de buena voluntad los ha apoyado con aportaciones económicas, alimentos, láminas y madera. Pero además, José recibió una visita inesperada que transformó su vida.

“Vino un señor que miró nuestro video, me preguntó qué enfermedades tenía, me llevó con un oculista y me operaron una verruga que tenía en un párpado. Estoy muy agradecido con ese señor, se llama Enrique, no lo conocía y me ayudó de corazón”.

Una buena samaritana les regaló un refrigerador, pero no pudieron conectarlo porque no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

“Estamos muy agradecidos, gracias a Dios ya no pasamos hambre, nos regalaron una hieleras de unicel para helar el agua y los alimentos. Nos trajeron un refrigerador pero no podemos conectarlo porque no tenemos luz; nos pasan corriente de otra colonia, pero no alcanza para el refrigerador”, exclamó Josefina.

Carecen de lo indispensable para vivir, pasan sus días con el temor de ser desalojados del terreno en el que construyeron su hogar, porque no tienen dónde refugiarse.

“Casi todos los días nos llaman, nos hablaron de San Francisco, California y de Ciudad Juárez; se comprometieron a ayudarnos con madera y lámina, mandaron a un señor a medir. Necesitamos un solar para tener nuestro propio hogar, este terreno no es de nosotros, en cualquier momento nos pueden sacar, no tenemos dónde vivir. Les pido que si yo falto, no abandonen a Josefina, les pido que la ayuden para que no sufra”, imploró José.

Ayuda

La tierna pareja de la tercera edad necesita una hielera o un refrigerador chico, un abanico y una estufa. José calza del número 7, es talla 16 de camisa y 32 por 30 de pantalón. Josefina es talla 4 de calzado y 32 de blusa o vestido.

Si usted desea ayudarlos puede comunicarse al número: 67 27 25 70 72 con José Francisco Trejo Amador.

Puede realizar su aportación económica al número de cuenta Saldazo: 47 66 84 12 90 12 24 91.