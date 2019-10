'Después del cáncer, uno disfruta cada amanecer'

Los Mochis, Sinaloa.- De un momento alegre pasó a uno de los más frustrantes de su vida.

Laura Elena Sotelo se enteró que tenía cáncer una semana después de que se le casó su hija mayor. Fue hace cuatro años, cuando empezó a sentir los síntomas de la enfermedad, los cuales atribuyó al estrés que provocan los preparativos de las bodas.

Sin embargo, al acudir al médico recibió la noticia que nunca se imaginó.

“Me empezó a doler la espalda, empecé con el cuerpo irritado y en el lado izquierdo de la axila sentía algo irritante como si me hubiera picado algún animal, traía muy inflamado y rojizo, eso y las temperaturas ya no me gustaron”, relata la madre de tres hijas, de 28, 26 y 24 años de edad.

Esperanzados, ella y su esposo buscaron otras opciones, esperando que el resultado fuera distinto, no obstante, en cada diagnóstico, la enfermedad estaba presente. Al principio estaba en fase 2 y cuando la operaron ya había avanzado a la fase 4.

“En el Seguro Social me daban tres o cuatro meses para realizarme la cirugía, pero nos apuramos, y mi esposo moviéndose, lo hicimos con particular. Ya cuando el doctor me hizo la cirugía, ya estaba en fase 4, pero en los ganglios que me quitaron no me salió ninguno infectado, gracias a Dios me quitaron el pecho y se me fue el cáncer. El cáncer me lo detectaron a los 48 años. Voy a cumplir cuatro años ahora el 12 de diciembre de estar operada de mi pecho”, comenta llena de valor y amor por la vida.

Apoyo

Laura Elena comenta emocionada que el apoyo de su esposo y sus tres hijas fueron el principal motor que la ayudaron a salir adelante.

“Cuando a uno le dicen que tiene cáncer, uno piensa que se va a morir, uno nunca está preparado para recibir esas noticias. Es de las noticias que menos quisiera uno que le dieran. La familia sufre más que uno porque sufren en silencio al darnos su apoyo, diciéndonos que todo va a salir bien. Yo también en silencio, me callaba, les decía me siento bien, pero yo estaba sintiendo depresión silenciosa”.

Después del cáncer, Laura Elena aprendió a valorar más la vida, a vivir intensamente cada momento y sobre todo a disfrutar aún más a su familia.

“Cada momento, cada amanecer lo disfruta uno al máximo. Aquí, con esta enfermedad, se ve el aprecio de la familia y los verdaderos amigos, que no solo te saludan en las fiestas a las que acudes, sino que acuden a tu casa a darte el apoyo”.

Fe por la vida

La mujer guerrera manifiesta que la autoestima, el apoyo de la familia y la fe por la vida son factores principales para hacerle frente a esta batalla.

“Una principalmente debe de tener fe sobre todo y la confianza en sí mismo de que podemos salir adelante”.

El mensaje que envía a las mujeres es que se chequen, y que no le dejen tiempo al tiempo si ven algo en su cuerpo que les avisa que algo no está bien.

“Que tengan confianza y que se lo cuenten a quien más confianza le tengan, como dice el dicho, que no se lo callen, que no pasa nada, que primero está la salud de uno. Un pecho no nos hace menos mujeres tampoco. No hay que esconderlo, al contrario, hay que expresarlo y decir, mira: yo sufrí cáncer y estoy en recuperación”.

Laura Elena desde hace dos años es voluntaria de Grupo Reto, al cual se integró por la depresión que padecía, y sin duda, disfruta ayudar a otras mujeres que pasan por el mismo problema.