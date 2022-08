Después del congreso de Morena se definirá condición de Hólincer Castro en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El haber resultado electo como consejero de Morena en la pasada contienda, Hólincer Castro Marañón explicó que ello no indica que tiene que dejar el cargo de manera forzosa.

Sin embargo, el subsecretario de Bienestar en Ahome dijo que está en espera de lo que se les indique en el próximo congreso del partido y la pauta que le dé el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

“No es que sea delegado sino congresista. Si nos esperamos a vivir la experiencia de congreso yo seguramente en mi regreso te podré decir si tengo alguna aspiración, en este momento quiero vivir la experiencia de lo que significa asistir a un congreso de Morena. Si tengo la invitación del partido y consideran que tengo el perfil no tengo problema en renunciar”, señaló.

En ese sentido, insistió en que los estatutos no marcan que tienen que dejar el cargo público aunque podría hacerlo si así el mismo partido lo considera.

“Si el partido considera que puedo abonar no tengo problema, el servicio público es momentáneo y si no, no pasa nada, llegará alguien que pueda suplir la subsecretaría de Bienestar y yo desde otro espacio podría contribuir a este proyecto de nación”.

Asimismo, comentó que su única intención es apoyar al partido en el tema de organización, de capacitación, en la creación de cuadros políticos para jóvenes que dijo, es su fuerte.

“En mi profesión soy abogado, tengo dos postgrados y un tema en educación, mi currículum ponerlo a disposición del partido para que se puedan apoyar en mi persona”, mencionó.

El funcionario municipal sostuvo que el alcalde ha sido muy respetuoso de sus aspiraciones externas aclarando que es militante y sólo atendió una convocatoria que era abierta.

“Me acabo de afiliar y se presentó esta oportunidad, la convocatoria era abierta, es un partido que en su convocatoria habla de la inclusión y entonces, al sentirme en condiciones de poder abonar y formar parte de la historia democrática del partido pues quise participar y resulté beneficiado”, indicó.