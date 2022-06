Destruyen los vestigios históricos de la ciudad de Los Mochis para construir farmacia

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que eran unas casas de propiedad privada, el municipio no estaba en condiciones de impedir su demolición. Así se refirió Jesús Tapia, director de Obras Públicas en Ahome, con respecto a las casas dúplex que desde el martes por la tarde son derrumbados y que se encuentran ubicados sobre el bulevar Rosendo G. Castro y avenida Gabriel Leyva en Los Mochis, edificios que en su momento fueron casas de trabajadores del extinto Ingenio Azucarero en los años 40.

Todo en orden

“En este caso es un particular, ese inmueble estaba invadido por gente indigente, y el propietario optó por vender a otro particular, quien realizó su trámite para demoler y solicitó su licencia de construcción que en este caso es una farmacia la que va a ser ahí. Ellos están con todas las de la ley, todo está en regla. Nosotros no podíamos hacer nada, no hay una ley que nos diga o que nos impida no permitir la demolición o la reforma o la construcción de cierto inmueble.”

Insistió en que hay una licencia de construcción emitida por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, recalcando que sin eso no pudieran haber llevado el derrumbe.

Con respecto a un decreto que impide acabar con esta zona que son parte de la historia de Los Mochis, aseguró no conocerlo; sin embargo, está abierto a escuchar las voces que hablan sobre el caso.

Te recomendamos leer:

Contexto

Demuelen lo que fue casas de empleados del Ingenio

Fue esta semana cuando iniciaron con los trabajos de demolición de los dúplex ubicados sobre el bulevar Rosendo G. Castro y Leyva, los cuales en los años 40 sirvieron como casas de trabajadores del ahora extinto Ingenio Azucarero. Estos edificios eran los que quedaban de la llamada Colonia Americana que daban identidad a la ciudad de Los Mochis; esta infraestructura era propiedad de un particular que decidió venderlo, y el nuevo hacer un negocio.