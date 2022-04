Detendrán a quien tale árboles de forma clandestina en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Toda aquella persona que sea encontrada talando árboles de manera ilegal será detenida y remetida a las autoridades competentes, advirtió el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado sobre las 6 personas detenidas la tarde de ayer viernes por ecocidio en el bulevar Macario Gaxiola, señaló que la información que tiene es que se encuentran detenidos y habrán de enfrentar un proceso administrativo y penal si se les encuentra culpables de derrumbar árboles en buen estado.

En ese sentido, explicó que estas personas al parecer tenían permiso de quitar algunos arbotantes en mal estado; sin embargo, al parecer también quitaron algunos en buen estado, lo cual, generó que se les aplicara la ley y fueran arrestados por elementos de la Policía Preventiva.

Leer más: "Tapizan" calles y callejones con volantes difamatorios en Los Mochis

"Están haciendo lo que ellos creen que pueden hacer pero ayer (viernes) agarramos a seis, se les detuvo así es que eso sirva de ejemplo para aquellos que piensan que pueden talar árboles sin ninguna autorización, nada más porque les dé la gana, creen que lo van a seguir haciendo, la ley se les va aplicar, por supuesto que hay sanción en el caso de estas personas, están detenidos y van a tener que pagar su sanción administrativa, de hecho, ellos habían pedido permiso para talar árboles secos pero entre los secos se fueron verdes que no debieron de haber cortado y por eso se les detuvo", indicó.

Asimismo, insistió en que estas personas en tanto se realizan las investigaciones pertinentes, se encuentran ante el Juez de Barandilla quien determinará que es lo que se tiene que hacer, si solo la sanción aplica a ellos o a la empresa para que trabajan que cabe mencionar, de ésta no se dieron detalles.

"De inicio se está haciendo la investigación, el juez de Barandilla determinará si hasta ahí llega o se le da vista a la Semarnat, no se cuánto tiempo pueden estar detenidos o si ya pagaron la multa y ya salieron. Antes era una costumbre estás malas prácticas y no pasaba nada, ahora ya no es una costumbre, el que la haga tiene que pagar porque es lo justo, tenían un permiso para talar árboles secos y se fueron con los secos y siguieron con los verdes y ahí se pasaron de vivos, ahí hay dolo".