Detienen a panadero; truenan contra inspectores

Los Mochis, Sinaloa.- Como un abuso de autoridad calificó el señor Onofre Salazar López los hechos ocurridos la tarde de este miércoles, cuando inspectores del área de Normatividad le decomisaron parte de la mercancía que vendía en el sector centro y posteriormente lo remitieron a Barandilla.

El percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas, en la esquina de Obregón y Zaragoza.

Según refiere el afectado, tenía alrededor de cinco minutos que había llegado a vender empanadas, como lleva haciendo desde hace 26 años, cuando se presentó personal de Inspección y Normatividad y le indicó que llevaba una orden para decomisarle el producto.

Salazar López se negó a entregar la mercancía; sin embargo, sí accedió a cambiarse de lugar, ya que no tiene un puesto fijo y trabaja como ambulante en el centro. “Me dijeron que me iban a decomisar el producto y les dije que no estaba de acuerdo; que sí me podía mover, por darles la atención que se merecen”, expresó.

Asimismo, la situación fue a subiendo de tono y los inspectores lograron decomisarle una cubeta con empanadas, mientras que el comerciante, en un momento de ofuscación, terminó por arrojar al suelo el contenido de la segunda, con lo cual contabilizó pérdidas por aproximadamente 900 pesos, los cuales eran el sustento para su familia, entre ellos tres jóvenes estudiantes.

Tras esto se solicitó el apoyo de elementos de Seguridad Pública, quienes remitieron al comerciante a Barandilla, donde recibió una amonestación y minutos más tarde quedó en libertad.

Testigos de los hechos subieron un video a las redes sociales, denunciando el actuar de los funcionarios, situación que la ciudadanía reprobó.

