Deuda de Japama es por malos manejos: líderes de partidos políticos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda el sobrendeudamiento que presenta Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) en este momento es resultado del manejo del gobierno y la falta de capacidad que existe para sacar adelante los compromisos que se tienen, coincidieron los líderes de los partidos políticos.

Ariel Aguilar, presidente del Comité Municipal del PAN en Ahome, mencionó que las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de atacar los puntos rojos existentes en este momento para que la Japama salga de la crisis en la que está. (Puede leer: Acuerdan emprender acciones contra quienes cometieron daño patrimonial a la Japama).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Consideraciones

“Se tiene que hacer un nuevo acuerdo con los acreedores de la Junta, se tienen que renegociar pues estarían cayendo en una insolvencia financiera, una falta de flujo y liquidez pues se corre el riesgo de que se llegue al embargo de los bienes y activos de la Japama por organismos como el Seguro Social, el Infonavit. Se tienen que poner manos a la obra con mucha voluntad, se tienen que presentar proyectos ante la Conagua, ante la Sedatu, para que la Japama pueda disponer de recursos extras para poder abatir el rezago de drenaje sanitario”, abundó.

En cuanto al presupuesto aprobado la noche del martes, el líder del blanquiazul consideró que es insuficiente para solventar todas las necesidades de la Junta, es por ello que dijo que es necesario de manera urgente que se someta a una reingeniería administrativa y operativa la paramunicipal.

“Se requiere una reingeniería para salvarla de la quiebra técnica y financiera. En lo inmediato se tiene que analizar uno por uno los puestos de confianza que se tienen en la Junta para evitar la duplicidad de funciones, hacer más eficiente la operación de cada uno de los empleados y que esto permite reducir los costos y, sobre todo, tener agua de calidad”, indicó.

Reprueban gobierno

Mientras tanto, Dulce Ruiz, dirigente del Comité Municipal del PRI en Ahome, señaló que el tema del endeudamiento de la Japama no es nuevo; sin embargo, hizo hincapié en que este problema ha aumentado en los últimos dos años.

“La falta de recursos en Japama en esta administración no es nuevo, donde ha estado plagada de señalamientos, despidos y mala administración, en un principio el despido del gerente para seguir con una férrea confrontación con el Consejo de Administración, siguiendo con auditorías fallidas y, para concluir, con colapsos y mala calidad en el suministro de agua, generando sólo el deterioro de la paramunicipal”.

En ese sentido, puso en tela duda que el rescate de la Federación y del estado sean realmente la solución a este problema de la paramunicipal.

“No creemos que esto sea la solución, no han hecho lo propio, es la realidad; continúan con las malas prácticas y no existen responsables, la poca recaudación es porque la gente no cree en la administración.”