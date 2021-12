Dictaminan que son superficiales las heridas del delfín Pechocho, ícono de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque pudieran parecer impresionantes, las heridas que tiene el delfín Pechocho en uno de sus costados son superficiales y no ponen en riesgo su vida.

Así lo confirmó Jesús López, capitán del Puerto de Topolobampo, en Ahome, quien explicó que en el momento en el que se tuvo conocimiento de este hecho se le dio parte a las áreas como la Profepa, Vida Silvestre y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes a través sus especialistas hicieron una revisión de este mamífero marino a fin de verificar el estado de su salud.

“Nos informó la gente de Profepa y la de Vida Silvestre que eran superficiales las heridas y recomendaron el plazo de unos días para que el animal sanara y se desestresara definitivamente, pero el animalito está bien, ya se encuentra bien; sin embargo, hay que tener cuidado todavía”, indicó.

Medidas

En ese sentido, recordó que fue desde el martes cuando luego de analizar la situación se tomó la decisión de no sólo cerrar la zona en donde habita el Pechocho, es decir, en la zona conocida como la ensenada de El Bichi, que son aguas bajas rodeado de manglares, sino de sancionar a quien trate de acercarse a esta área de aquí hasta el próximo 24 de diciembre, fecha establecida para determinar la evolución satisfactoria del delfín o la continuidad de esta medida.

“Nosotros estamos en apoyo a la autoridad ambiental, es por eso que embarcación que detectemos en el interior de la zona sin autorización va a ser severamente sancionada”, enfatizó el capitán de Puerto de Topolobampo.

Imprudencia

Sin embargo, representantes de cooperativas turísticas del puerto de Topolobampo lamentaron el hecho, pero también reconocieron que quizá estas heridas son producto de una imprudencia, no propiamente con mala intención.

“Desafortunadamente sucedió, alguna lancha que no creo que con mala intención pero sí con algún descuido hizo que se golpeara. Afortunadamente no son de gravedad porque las heridas son superficiales, pero aun así se tienen que tener todos los cuidados para que este delfín que es un icono aquí en Topolobampo, que es una leyenda y único en el mundo, se preserve”, declaró Armando Pinzón Rojo.

El presidente de la Federación de Cooperativas Turísticas del Puerto de Topolobampo comentó que desde el lunes por la tarde tuvieron conocimiento de este hecho, el cual se informó de manera oportuna a Capitanía de Puerto a fin de accionar el protocolo para estos casos.

“Inmediatamente Capitanía de Puerto informó las medidas necesarias, prohibió las salidas al Pechocho y puso a las autoridades competentes a revisar este hecho. Hubo una reunión para determinar qué había sucedido y lo que resultó fue que fueron a checarlo y determinaron que las heridas son superficiales, afortunadamente no son profundas y nos prohibieron el acceso para allá”, abundó.

El vecino del puerto reconoció que es momento para que las autoridades establezcan lineamientos adecuados que permitan no sólo el respeto a este delfín, sino también a su hábitat.

“Ya es hora de tomar medidas, de cuidar más a este delfín por el bien que ha traído a todos los prestadores de servicios y la alegría que ha traído a tantos niños y familias. Hay que tomar medidas para que el delfín se pueda respetar más”, asentó.

Pinzón Rojo añadió que este incidente ya había ocurrido en otras ocasiones y también Capitanía de Puerto había tomado algunas determinaciones, por lo que insistió en que es momento de tener mayor conciencia y respeto hacia este mamífero marino.

“Ya había sucedido en dos ocasiones y Capitanía también había ordenado parar el acceso. La última vez fue hace dos años, una herida en un ojo, no muy profunda pero se tomó la decisión de parar a los lancheros, y la otra fue hace como cinco años también: a un costado de la aleta también le habían hecho un corte, y ahora parecen ser unas 10 heridas, pero afortunadamente son superficiales y sanará muy pronto.”

Mayor respeto

Por su parte, Nora Arellano, exsíndica y reconocida topeña, lamentó el hecho que aunque no pone en riesgo la vida del Pechocho sí genera incertidumbre y un sentido de molestia.

“Este es un delfín que ha llegado por más de 30 años. Creo que faltan muchos protocolos en materia de la explotación turística. Creo que es un buen momento para normar desde la parte ambiental, la seguridad naval y el desarrollo de la explotación porque no puede ser que se agreda a un ser por un error. Entendemos la parte económica y que muchos se benefician de él, pero que tengan todos los cuidados, con ciertos números de visitas al día porque hay momentos en los que hay hasta seis o siete lanchas adentro y el movimiento, el ruido de los motores, todo eso lo afecta y, lo más importante, que de verdad se vigile que la gente no deje basura”, asentó.

Afectación en actividades

Mientras tanto, Gustavo Alejo, socio de la cooperativa de servicios de turismo “Cerro Partido”, señaló que a su consideración las heridas del delfín pudieron habérselas hecho también él mismo al ingresar al área de los manglares.

Sostuvo que la determinación de las autoridades con relación a impedir por unos días los paseos a esa área de la bahía de Topolobampo, sin duda les dejará afectaciones económicas, especialmente por la temporada vacacional, que es cuando más actividad hay en el puerto y uno de los principales atractivos es el Pechocho.

“Nos afecta esta determinación bastante porque la gente que viene a ver al Pechocho, pues no los podremos llevar por esta suspensión, pero, igual, le pedimos a la gente que venga porque hay otros paseos como el santuario de los delfines, a la isla de las aves. Nos va afectar por estos días esperemos que pase pronto y le pedimos a la gente no llevar las cosas a otro nivel porque no hay nada de gravedad. El Pechocho ahí anda y creo que ya anda triste porque nadie ha ido a verlo”, sostuvo.

Por último, consideró las heridas que presenta el delfín no fueron provocadas por las hélices de una lancha, es decir, se cree que pudo haberse arañado con conchas de ostras.

“Nosotros creemos que se raspó porque se lleva cazando entre los manglares, anda correteando el pescado y pudo haber chocado con piedras que tienen incrustadas conchas de ostión; no es que alguna lancha le haya hecho heridas con las hélices, de eso nada.”

Para entender...

Aparece video en donde muestran al Pechocho con heridas

La tarde del pasado martes, a través de un video que circuló en las redes sociales se dio a conocer que el Pechocho presentaba varias heridas en uno de sus costados. Esta situación generó entre la ciudadanía sentimientos de preocupación, desespero, molestia e impotencia porque muchos atribuyeron a estas cortadas a un acto de irresponsabilidad de la gente que acude a la zona en donde habita para verlo. Al darse a conocer esta situación, Capitanía de Puerto anunció que se tomó la decisión de cerrar hasta el próximo 24 de diciembre la zona, es decir, ninguna persona ni embarcación puede acercarse al Pechocho, a fin de dejar que sane y se desestrese el tiempo que necesite para su recuperación. Quien lo haga será severamente castigado.

¿Quién es el Pechocho?

El Pechocho es un delfín guardián y protegido de las aguas de la bahía de Topolobampo. Según datos de los mismos habitantes del puerto, este mamífero marino tiene al menos 30 años de edad. Habita específicamente en las aguas bajas de los esteros de la ensenada de El Bichi, en donde abundan los manglares. Según cuentan los lugareños, quedó huérfano y creció en completa soledad en donde reposan los restos de su madre.

El nombre de Pechocho viene de Precioso, que era como los adultos del lugar lo llamaban, pero los niños le empezaron a decir pechocho al no poder pronunciar precioso.

Sobre su nacimiento se habla que está relacionado en fechas con la llegada del huracán Ismael, pues en ese tiempo cuando personal del faro lo ubicó en la zona y desde entonces ha permanecido ahí. Con el paso de los años se convirtió en un icono de Topolobampo y motivo para que muchos visitantes locales, nacionales e internacionales quieran conocerlo.

Durante todos estos años ha logrado una impresionante conexión con los seres humanos, es decir, permite que las personas vayan a su hábitat no sólo a notarlo, sino para poder tocarlo, acariciarlo y rascarlo, que es una de las caricias que más disfruta.

Sin embargo, ha sido tan grande su comunicación con las personas que cuando el Pechocho se siente cansado, enfermo o simplemente no tiene ganas de tener ese contacto, se coloca en el pico una rama de manglar, lo que indica que no pueden acercarse o quien lo haga no recibirá el cariño que esperan.

E dato: Septiembre de 1995. Según habitantes del puerto de Topolobampo, el delfín ahora conocido como el Pechocho fue descubierto en el año de 1995, cuando pegó el huracán Ismael; se dice que llegó junto a su mamá, que murió, y él quedó en esa zona conocida como El Bichi.

Para saber

Hábitat

El Pechocho vive en una ensenada llamada El Bichi, a 11 kilómetros del malecón del de Topolobampo; la única forma de llegar a él es en lancha.

La ensenada llamada El Bichi es el hogar del Pechocho. Foto: Debate

Resguardo

Los habitantes del puerto aseguran que este delfín tiene al menos 30 años y que nunca ha querido dejar la zona en donde habita.

El delfín Pechocho nunca ha querido dejar la zona que habita en la bahía de Topolobampo. Foto: Debate

Conexión

El Pechocho es un delfín que impresiona por la conexión que tiene con los humanos. Le gusta que lo acaricien y jueguen con él.