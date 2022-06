Diez escuelas de Ahome con casos de covid, y en 3 kínderes se detectó el virus “manos pies y boca”

Los Mochis, Sinaloa.- Ante los casos covid en 10 escuelas de educación básica, así como el de hepatitis A en un kínder y tres más de la enfermedad conocida como de “manos pies y boca” en kínderes, representantes de educación en Ahome se reunieron ayer con el sector salud para cerrar filas y proteger a los niños.

Alejandro Brito Acuña, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, pidió continuar con protocolos sanitarios: uso de cubrebocas en todo momento, gel antibacterial, lavado de manos constante, sana distancia y el correcto lavado de frutas, verduras y todos los alimentos, fundamental para la buena higiene.

El funcionario informó que este jueves, tanto él como supervisores y jefes de sector de preescolares, primarias y secundarias sostuvieron una reunión con el doctor Víctor Manuel Lim Zavala, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1, con el fin de estar coordinados ante estas enfermedades que están acechando a las comunidades escolares.

Tras aclarar que de hepatitis solo se presentó un caso, detectado en su momento y controlado ya, Brito Acuña informó que en alrededor de 10 escuelas de educación básica se han presentado casos de covid, pero han sido alrededor de tres las que han decidido cerrar para evitar contagios.

“Cerraron algunas escuelas, como la ETI 2, donde se dieron dos casos en una misma semana en diferentes grupos, una más en la zona 01 de primarias estatales y en la secundaria del ejido 9 de Diciembre esperaban la confirmación de un caso pero no ha cerrado.”

Acerca del virus “boca pies y manos”, Brito Acuña comentó que son tres kínderes donde se ha detectado: en Topolobampo, Villa de Ahome y Los Mochis.

Aunque no descartó que estos brotes estén relacionados con problemas de aguas negras, manifestó que esto no está comprobado al 100 por ciento, “hay que recordar que en muchos lugares no está clorada el agua”.

Acerca de un prematuro cierre de ciclo escolar por causa de estas enfermedades, el jefe de los Servicios Regionales en Ahome indicó que esta decisión le compete únicamente al Sector Salud en conjunto con la SEPyC, y hasta el momento no se ha emitido información alguna al respecto.

El llamado, dijo, es a continuar con la aplicación de todos los protocolos sanitarios, no dejar de lado ninguno: uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial si se está fuera de casa, sana distancia el lavado correcto de frutas, verduras y la mayor higiene en la preparación de los alimentos.