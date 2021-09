Difícil suministrar el agua sin energía eléctrica a Capomos, El Fuerte: JAPAF

Sinaloa.- Mientras la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF) no cuente con el servicio de energía eléctrica va a estar muy difícil suministrar el agua a la comunidad de Capomos por tubería, informó Javier Solís.

"En lo que no tengamos nosotros el servicio de la energía eléctrica, va estar muy difícil. No nos da la capacidad el generador para que toda la planta esté trabajando al cien por ciento. Ahorita estamos trabajando a un 75 u 80 por ciento más o menos, lo que se requiere de agua para la cabecera y las tres localidades que alimenta".

El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte manifestó que es muy complicada la situación y lo que les queda de administración como Junta de Agua seguirán trabajando y esforzándose para dar el servicio a la gente, así sea con generadores o con pipas.

Mencionó que todo esto ha surgido a raíz de que la Comisión Federal de Electricidad les cortó el suministro de energía de la planta de El Fuerte, Sinaloa, que es de ahí donde también se le da servicio a Capomos.

"Nosotros instalamos generadores para poner en funcionamiento a la planta nuevamente, pero los generadores no hacen que trabaje la planta al cien por ciento, por lo tanto, no hay la capacidad de suministro de agua para la cabecera y enviarle a Capomos, que es el mismo sistema".

Añadió que están llevando el agua a esta comunidad en pipas mientras se soluciona el problema.

"Por parte de nosotros les estamos enviando dos pipas de Conagua, les enviamos dos veces por semana, y tengo entendido que Servicios Públicos con las pipas de ellos también les enviaban otros dos días por semana. Normalmente para llenar el pueblo se ocupan seis pipas al día".

Ante la queja de los habitantes de Capomos de que no es suficiente el agua que les envían, Javier Solís dijo que verán la manera de cómo atenderlos otro día más con el envío de pipas, y ver que Servicios Públicos les haga un poquito más de envíos también.

"Porque también estamos surtiendo Chinobampo que todavía no se han recuperado los pozos de ahí y Canutillo que tampoco se ha recuperado el nivel de manto freático de ahí para poder prender los equipos de los pozos".

El funcionario municipal agregó que se le debe a CFE alrededor de 13 millones de pesos y que necesitan empezar a abonar para que les puedan volver a suministrar la energía.

"Con CFE se tenía un convenio que no se pudo cumplir, era de aproximadamente de un millón 600 mil pesos mensuales (de abonos), se estaban dando en ese sentido los abonos, pero no hubo suficiente dinero, no se pudo cumplir el convenio y por eso la situación en la que estamos".

El día de ayer, habitantes de Capomos se manifestaron en el Palacio Municipal y bloquearon la carretera Los Mochis-El Fuerte ante la exigencia de que les solucionen el problema del suministro de agua potable.