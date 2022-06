Dignora Valdez ni está dada de baja: alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De forma clara y con el objetivo de terminar con más especulaciones, el alcalde Gerardo Vargas Landeros aclaró que Dignora Valdez López no está dada de baja de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana como se ha mencionado en los últimos días.

Luego de sostener una reunión con integrantes de algunos colectivos sociales que defendían a la elemento policial, el funcionario municipal dijo que existe un proceso que aún no ha concluido y por lo tanto, no puede darse de baja en este caso a Valdez López.

"No está dada de baja, yo no sé quién dijo que estaba dada de baja y eso ocasionó qué se hiciera mucha especulación, recibí a personas de los diferentes colectivos y les aclaré la principal preocupa que ellos tenían, que estaba dada de baja, no, les dije, ella solicitó una incapacidad hasta por siete días, misma que se le dio y ella está atendiendo esa incapacidad que manifestó", señaló.

Vargas Landeros dijo que efectivamente existe un recurso en la Comisión de Honor y Justicia en donde se sugiere la baja definitiva de Dignora Valdez, pero tiene tres días para hacer meter su recurso de inconformidad ante la Sindicatura de Procuración, área que tiene hasta 10 días para revisar el caso, el expediente y tomar su decisión ya sea ratificar el resolutivo de la Comisión o, cambiar la misma.

Lo que decida la sindica procuradora tendrá que turnarla al Ayuntamiento, al Cabildo que es la última instancia a nivel municipal que va a tomar la decisión de esta elemento Dignora, estoy hablando que ese es el proceso jurídico administración, obviamente ella tiene la posibilidad de recurrir a amparos a otras instancias, pero a nivel municipal. Yo les garantice que el tema será tratado como debe de ser, apegado estrictamente a la Ley y sobre todo, con plena justicia, podré tener muchos defectos pero no me justa lo injusto", abundó.

Cabe mencionar que la Comisión de Honor y Justicia aparentemente falló en contra de la policía al decidir que tiene que ser dada de baja luego de que dos compañeros la denunciarán por agredirlos verbalmente.