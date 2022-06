Dignora Valdez no presenta aún recurso de revisión: sindica procuradora de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A 24 horas de que la Comisión de Honor y Justicia notificara a Dignora Valdez López de su baja definitiva de la Secretaría de Seguridad Pública, ésta no ha interpuesto el recurso de revisión al que tiene derecho, confirmó Cecilia Hernández Flores.

La sindica procuradora de Ahome recordó que la policía preventiva cuenta con tres días posterior a su notificación para apelar esta decisión que se derivó de una denuncia interpuesta en su contra por supuesta conducta fuera de los reglamentos en contra de compañeros.

“Todavía no presenta el recurso, me dicen que ya fue notificada, tiene 3 días para elaborar su recurso en dado caso que sea aquí en la Sindicatura de Procuración, nosotros estamos abiertos a recibirla, no es algo que sigamos de oficio, ella decide si es aquí o en el Tribunal de Justicia Administrativa en caso de que vaya a solicitar un recurso de anulidad o ampararse en un Juzgado de Distrito”, indicó.

En ese sentido, dijo que habrá que esperar el tiempo al menos el que marca su oficila para que Valdez López presente su inconformidad por la decisión de la ChyJ.

“Si la presenta aquí nosotros la revisarías, daríamos un dictamen que se subiría a Cabildo quien definirá su el dictamen va positivo o negativo. Aunque se le haya notificado su baja, ella tiene todavía sus recursos y medios de impugnación para hacer valer la ley”, enfatizó.

La funcionaria municipal comentó que lo ideal es que se resolviera aquí mismo en el municipio y no en otras instancias, pero insistió en que eso será decisión de la misma policía quien en este momento se encuentra en medio de un periodo de incapacidad.