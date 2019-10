Dignora, señala a Ismujeres de ponerse en su contra por caso de acoso

Sinaloa.- Cargando entre sus manos una gran cantidad de documentos, llegó la mañana de ayer a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, la agente municipal de Ahome, Rosario Dignora Valdez López.

Entre los papeles, dijo que llevaba las tantas peticiones de ayuda que ha pedido sin tener respuesta al Instituto Sinaloense de las Mujeres, y a otros organismos defensores de mujeres.

Así como Araceli Tirado y las otras titulares de organismos que deben defender a las mujeres y que se reunieron el pasado domingo para dar conferencia de prensa y atacar al coordinador del CESS, Ricardo Jenny del Rincón, quien pidió sus renuncias, así hubiera querido que se reunieran para defenderla a ella de la violencia laboral y de género que ha sufrido por parte de mandos superiores.

Denuncia

La policía municipal, acompañada del defensor social Leonel Aguirre Meza, ayer acudió a la Fiscalía General del Estado para promover un amparo por discriminación y hostigamiento laboral en la Policía Municipal de Ahome. También acudirían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja.

Esta policía ha denunciado hostigamiento y amenazas desde el pasado 8 de marzo, luego de que en un evento dijo que dentro de la corporación se discriminaba a las mujeres. Recordó que tras ser arrestada, buscó apoyo primero en el Instituto de las Mujeres en Ahome y luego en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y estas dependencias en vez de ayudarla a ella, ayudaron a sus agresores y fabricaron pruebas en su contra. Aseguró tener un documento, en el cual Araceli Tirado, le informa a María Candelaria Ochoa, de Ahome, de una supuesta investigación de su caso en la que muchos de los puntos son falsos y faltan a su ética profesional.

Colectivo

“El Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, ha estado insistiendo que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en ningún momento ha generado una solicitud hasta la más alta esfera del mismo consejo, si bien, Jenny del Rincón representa la Coordinación Ciudadana, hemos pedido nosotros que sea el consejo quien atienda el tema de violencia contra las mujeres, y esto no ha sido posible y se entiende que no ha sido una prioridad para el gobernador, pues es quien preside el consejo. La ciudadanía desconoce qué ha hecho el consejo, pero en sí no sabemos”, sostuvo Consuelo Gutiérrez.

Ismujeres: Falsos los señalamientos de Rosario Dignora

Desde que se generó el conflicto laboral de Rosario Dignora Valdez López, agente policial del Municipio de Ahome, donde se violentaron sus derechos humanos, se le han otorgado diversos apoyos de parte del Instituto Sinaloense de las Mujeres y otras instancias, señaló su titular, Reyna Araceli Tirado.

La funcionaria estatal comentó que: “Desde el pasado mes de marzo, se ha dado un puntual seguimiento al caso de la agente Rosario Dignora, el cual, es prioritario para el ISMujeres por tratarse de un asunto que ella misma ha expuesto públicamente. De manera personal, asistí a la corporación en Ahome, para hablar directamente con Rosario Dignora y pusimos a sus órdenes nuestro catálogo de servicios. La titular del Ismujeres señaló que, justamente este lunes 14 de octubre, a petición del Maestro Óscar Loza Ochoa, recibimos a la agente Rosario Dignora en nuestras instalaciones, quien estuvo acompañada del Licenciado Leonel Aguirre Meza”.

Posteriormente, este mismo lunes, el personal jurídico del ISMujeres la acompañó a las oficinas de la Fiscalía.