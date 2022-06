Dignora sí está dada de baja, pero no han logrado notificarla oficialmente: Abogada

Los Mochis, Sinaloa.- "Dignora sí está dada de baja porque eso determinó la Comisión de Honor y Justicia a través de una resolución, se ordenó su baja inmediata, entonces ellos no pudieron ejecutar esa resolución porque Dignora no se notificó, cuando ella tiene conocimiento de que pretenden darle esta resolución se sale de la Comisión y no logran notificarla", explicó Victoria Herrera Montaño.

La asesora legal de Dignora Valdez López y secretaria de Red por la Igualdad Sustantiva explicó que aunado a esto la Comisión de Honor y Justicia intimidó a Dignora diciéndole que si ella no se notificaba firmando esa resolución, entonces le levantarían un acta administrativa, motivo por el cual se recurrió a un amparo ante el juez de distrito para que obtener una pausa en el proceso.

Herrera Montaño informó que el fin de semana Dignora presentó problemas de salud y fue incapacitada por siete días, por lo que deberá presentarse a su espacio de trabajo al término de esta incapacidad pese a la baja que resolvió la Comisión de Honor y Justicia.

"Estamos muy preocupados de la integridad de Dignora y de su familia, porque vemos que por más que ha denunciado y exhibido las arbitrariedades de las autoridades siguen sin importarles lo que pasa, ella está en riesgo de sufrir un ataque de los comandantes que resultaron absueltos, de las propias autoridades que siguen sin verla y sin hacer nada por atender el caso", agregó.

En el mismo sentido, Herrera Montaño señaló que todo lo que la agente ha denunciado ha generado encono, tanto en los agresores, como de quienes sirven a sus intereses.

Te recomendamos leer:

"Pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y desde este momento hacemos responsables de todo lo que pudiera ocurrirle a Dignora, a su familia y a sus defensoras, en este caso al regidor Carlos Roberto Valle Saracho, al presidente y secretario de la Comisión de Honor y Justicia, a los comandantes que ella ha denunciado y desde luego al secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo y obviamente al propio presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.