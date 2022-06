Dignora tiene 3 días para impugnar resolución de la ChyJ

Los Mochis, Sinaloa.- Una vez que se le notifique sobre la resolución que emitió la Comisión de Honor y Justicia con respecto a que se le debe dar de baja por conducta inadecuada, Dignora Valdez López tendrá tres días para meter un recurso de revisión ante la Sindicatura de Procuración.

Así lo explicó la encargada de esta oficina, Cecilia Hernández Flores quien dijo que hasta el momento y de acuerdo a la información que se le ha proporcionado, es que a la policía municipal no se le ha dado conocimiento de este fallo.

“No puede haber todavía en una baja como tal hasta que no sea la instancia que sigue en este caso la Sindicatura de Procuración agote la situación y pase por el Cabildo y este defina la situación de ella. Está en tiempo y con el derecho de hacer valer su inconformidad, me toca a mí el recurso de revisión en el cual nosotros valoraremos y observaremos cada uno de los elementos que están haciendo valer para haber resuelto este caso como lo resolvieron” indicó.

La funcionaria municipal explicó que se le resolvió una baja definitiva; sin embargo, ella (Valdez López) tiene derecho hacer valer su inconformidad insitiendo en que se encuentra activa en este momento.

Hernández Flores mencionó que una vez que Dignora Valdez decida interponer un recurso de revisión, tendrá ella 10 días para resolver y pasar el caso ante el Cabildo.

“Tengo entendido que no ha sido notificada todavía, está activa ahorita tiene una incapacidad, si ella dice que no hay incapacidad puede seguir laborando, está activa en cuanto no se agoten esos medios de defensa que yo les comento y que tiene todo el derecho de hacer valer”, precisó.