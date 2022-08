“Dios me da fuerzas”: Amalia lleva toda una vida con la venta de tamales en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Amalia Vázquez Reyes es originaria de esta ciudad de Los Mochis. Se dedica a elaborar y vender tamales de carne de res, actividad que realiza desde hace 45 años de manera ininterrumpida.

Gracias a la venta de tamales ha podido mantener a su familia, pero aseguró que ya está cansada de la elaboración de tamales, pero que no puede dejar de hacerlos ya que es la única manera de tener ingresos.

Doña Amalia dijo que comenzó ayudando a su mamá con el oficio de la elaboración de tamales y su venta desde hace 45 años, cuando su mamá los elaboraba y vendía en la esquina de Zaragoza y Obregón de esta ciudad de Los Mochis.

Asimismo, doña Amalia dijo que desde muy pequeña ella aprendió a elaborar tamales con carne de res. Tras años de tradición, dijo que fue feliz con su trabajo y esta agradecida con su madre por haberle enseñado a elaborarlos.

“Gracias a Dios, con este oficio logré salir adelante, darle alimento, vestido y estudios a mis hijos, pero la verdad estos últimos años ya me he enfermado mucho, porque tengo diabetes, pero Dios me da fuerzas”, subrayó.

Bajas ventas

La comerciante señaló que las ventas están muy complicadas por muchos factores, entre ello que la gente no tiene dinero y prefieren ahorrarse su dinero.

“Las ventas están muy difíciles. Batallo mucho para vender mis tamales, como dije, posiblemente porque no tienen dinero y prefieren no gastar”, subrayó.

Doña Amalia dijo que para ella sería más cómodo tener un local, un espacio en dónde tener su producto sin problemas.

“La verdad, la venta de tamales ya no es negocio; bueno, para mí ya no, pues el gas está muy caro, la gente ya casi no me compra y aparte no tengo un lugar al que llegar para venderlos. Me levanto a las 4 de la madrugada para hacerlos”, subrayó.

La señora señaló que los tamales los da a 12 pesos y en ocasiones los da a 10 pesos con tal de venderlos, pero además la bolsa con 5 tamales los da en 50 pesos.

“Pero la venta no siempre es buena, hay ocasiones que solamente vendo un par de bolsas de tamales y el resto lo vendo en la colonia, pues la gente me conoce y me buscan en mi casa porque saben que me quedan tamales”, resaltó.