"Dios me da fuerzas para salir adelante": Guadalupe madruga para vender sus tacos a vapor en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Guadalupe Ofelia Bojórquez Escalante es originaria de Baburía, municipio de Sinaloa, cuenta con 65 años de edad y hace un par de años quedó viuda, por lo que se vio en la necesidad de trabajar para llevar el sustento a su casa.

La venta de tacos a vapor es un negocio que desde hace 20 años ha permitido que la familia de Guadalupe Ofelia se mantenga aunque ha tenido altas y bajas, sobre todo con la pandemia de Covid-19.

Diario vivir

Esta mujer va casi a diario al mercado San Francisco de la ciudad de Los Mochis a trabajar junto con su viejo y oxidado triciclo, pues es de donde sale para pagar las necesidades más importantes, como la comida y los recibos de agua y energía eléctrica.

“Le doy gracias a Dios que el Señor me dejó aquí para apoyar a mi hija y a mis nietos. No hay de otra, en esta vida nadie te regala nada; a la gente que está a tu alrededor no le importas, por eso tengo que trabajar todos los días”, subrayó.

Doña Lupe precisó que todos los días se levanta a las 2:00 a.m. para preparar los tacos a vapor, que aunque no son muchos los que hace, tiene que despertar muy temprano.

“Solo hago 90 tacos de maíz y un kilo de los de harina, pues no tengo dinero para hacer una mayor cantidad. Los doy a 4 y 6 pesos, si ves no es mucha la ganancia ya que además tengo que comprar frijol, tomatillos para la salsa, los vasos y platos desechables; simplemente no es mucha la ganancia”, subrayó.

Asimismo, dijo que para la desgracia de la familia, su hija también quedó viuda con tres hijos, ha tratado de buscar trabajo, pero la situación es muy complicada, sobre todo porque no tuvo estudios y tiene que agarrar cualquier trabajo con un bajo sueldo.

“Si ves mi triciclo, está prácticamente destrozado, está todo oxidado. Los tacos los cocino con leña ya que no me alcanza para comprar gas. Apenas nos alcanza para mal comer”, resaltó.

Asimismo dijo que en el mercado San Francisco hay una persona que le regala la verdura o bien se la vende a bajo precio para así poder completar para hacer un caldo de pollo.

La comerciante dijo que a ella no le queda de otra que salir todos los días a buscar el sustento diario, por lo que agradece a Dios que le da fuerzas para salir adelante.

“También estoy en un problema: tengo un adeudo de agua, primero eran como 500, al siguiente recibo me llegó un cobro de mil 700 pesos y en cuatro meses, la Japama dice que debo 10 mil pesos, no sé de qué, pues no tenemos alberca en la casa ni nada parecido”, señaló.