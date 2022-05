"Dios me da fuerzas para vivir": Carmen vende dulces en la vía pública en Los Mochis para llevar sustento a casa

Los Mochis, Sinaloa.- Carmen Escalante es originaria de esta ciudad de Los Mochis, y a sus 70 años de edad se dedica a vender dulces en la vía pública para poder llevar el sustento a su casa.

“Te voy a contar mi historia: tuve dos hijos, uno se me accidentó, quedó paralítico y a mi hija se le murió su marido de Covid-19; la dejó con tres hijos y no les dejó pensión”, subrayó.

Comentó que todos los días sale a la calle a vender sus dulces, por lo menos por dos o tres horas, pues tiene que regresar para atender a su hijo y a sus nietos menores de edad, quienes dependen de ella.

Leer más: Cruz Roja Los Mochis invita al primer Bici Paseo 2022

Doña Carmen aseguró que para ella y su familia cada día es difícil, debido a que no saben qué comerán si bien les va, ya que tratan de que se alimenten los niños primero y los adultos en muchas de las ocasiones no prueban un solo bocado.

La señora de la tercera edad aseguró que aunque ganara 5 mil pesos diarios, sería dinero que no le alcanzaría, ya que todos los día tiene que gastar en pañales para adulto, medicamentos, en terapias de rehabilitación y otros gastos.

“Me vengo acá al centro a vender dulces, no vendo mucho, pero la gente que me conoce me ayuda regalándome cosas, eso es lo que me ha ayudado, sino fuera por esa gente, nos moriríamos de hambre”, resaltó.

Leer más: Los policías de Ahome trabajan para recobrar la confianza de la ciudadanía

Doña Carmen dijo que todos los días que sale de su casa se encomienda Dios, pues no sabe si volverá o no, pero como tiene confianza en él, sale a ver qué es lo que puede conseguir.

“Los problemas me ahorcan, hay veces que ya no aguanto, pero Dios me da fuerzas para salir adelante, ya que aquí donde vengo a vender dulces me caen bendiciones”, subrayó.