"Dios nos da trabajo": Concepción le echa muchas ganas para mejorar su vida, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cada año muchas personas dejan sus hogares en la zona serrana, en el campo y migran hacia centros urbanos tanto dentro de sus propios estados como fuera. Algunas de estas personas simplemente se desplazan para buscar nuevas oportunidades y mejorar sus vidas, principalmente por la cuestión económica.

Uno de los cientos de casos es el de la señora Concepción Angélica Acosta Torres, quien es originaria de la comunidad El Guayabito, municipio de Choix; aseguró que cada año los meses de mayo y junio se dedica a la venta de pitahaya, pues asegura que le deja buenas ganancias porque Dios le da trabajo. Por ahora vende su producto en la ciudad de Los Mochis.

“Las ventas de pitahayas están regulares, mucha gente solamente pregunta el precio, pero no la lleva, pero hay otros clientes que se la llevan, pues es un fruto muy sabroso. La docena la damos a 130 pesos”, subrayó.

La comerciante dijo que ha logrado traer hasta cien docenas de pitahaya y que afortunadamente las vende y que el dinero que logra ganar lo utiliza para los estudios de su hija que está en la ciudad de Culiacán.

“El dinero se lo mando a la plebe para la escuela, pues está estudiando en Culiacán, tengo tres hijos pero una está casada, el niño en la secundaria y la plebe que le digo está estudiando su carrera, con ella gasto más”, señaló.

Aseguró que a pesar de no tener grandes ganancias de dinero, sí les alcanza para hacer el pago de los gastos básicos de su casa, sobre todo tratan de que a su hija que está estudiando no le falte el dinero.

Te recomendamos leer:

“Llego desde la 1 de la tarde y me voy como a las siete de la tarde, siempre y cuando no me corran los inspectores”, señaló.