Diputado señala fallas de Billy Chapman en cuenta pública de Ahome 2018

Los Mochis, Sinaloa.- “Las cuentas públicas fueron reprobadas con las facultades que nos da el artículo 43 de la Constitución y el 54 de la ASE. Si nosotros aprobáramos las cuentas públicas estaríamos en un error y sería una irresponsabilidad aprobar una cuenta pública que viene muy desaseada”, expresó Juan Ramón Torres Navarro.

El diputado local por Morena dijo que la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno presenta pasivos sin fuente de pago por once millones 849 mil 706 pesos; desvío al gasto corriente cinco millones 178 mil 159 pesos con 94 centavos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; no se presentó evidencia justificativa del gasto por un millón 703 mil 385 pesos aplicado en Actividades Cívicas y Culturales; no contó con el Programa Anual de Obra, previsto por la ley en la materia, y con ello asignó por adjudicación directa el 73.95 por ciento de la obra pública.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En este sentido, el legislador aclaró que las autoridades municipales de Ahome tienen hasta el 31 de octubre para subsanar todas las observaciones que se le hicieron a su cuenta pública.

Diferencia de opiniones

Luego de rechazar el ejercicio fiscal 2018 del municipio de Ahome, Torres Navarro rechazó los señalamientos del legislador Sergio Jacobo, del PRI, de que este es inconstitucional e irresponsable, “porque no vamos aprobar cuentas públicas desaseadas”, insistió.

Asimismo, el legislador morenista pidió al gobernador que no vete el dictamen del Congreso y que no se convierta en juez y parte.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Torres Navarro realizó una visita de cortesía al Palacio Municipal de Ahome y señaló que encontró ausencia de funcionarios y oficinas cerradas.

No obstante, intercambió impresiones con contribuyentes que realizaban trámites diversos y con ciudadanos que reclamaban atención de las autoridades municipales, pero que no encontraron en ninguna de las puertas a las que tocaron.

También te puede interesar:

Ayuntamiento de Ahome anuncia pago de becas a partir del 3 de agosto

Constructora entuba canal paralelo al bulevar Rosales en Los Mochis

Contingencia por Covid-19 podría empeorar finanzas de la Japama