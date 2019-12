Diputados deben de llevar a juicio a Billy Chapman: Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- Los diputados locales deben de llevar a juicio político al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tomando de base la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo encontró culpable de manera unánime de violencia política y de género cometida contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

“No tienen salida, no tienen escapatoria con esa sentencia para llevarlo a juicio político. No tienen más remedio que hacerlo”, sentenció ayer el coordinador municipal de Morena en Ahome, José Borunda.

Señaló que varios grupos de morenistas y de la sociedad ahomense consideran que amerita ese procedimiento contra Chapman porque se aparta de los principios de respeto hacia las mujeres en virtud de que asume conductas excesivas en su contra.

En ese sentido, Borunda planteó a los diputados locales que reconsideren su posición de no llevarlo a juicio político como fue la decisión que tomaron tras las solicitudes que interpusieron los colectivos civiles de Ahome.

Reveló que a los diputados locales no se les puede obligar a hacerlo porque son libres de votar, pero no pueden desechar los elementos que existen en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Indicó que ya han hablado con los legisladores y en esta nueva circunstancia lo volverán hacer para que atiendan la demanda ciudadana.

Postura

Tras el fallo en torno a que el alcalde, funcionarios y la mayoría de los regidores, deben ofrecerle una disculpa pública por haber cometido violencia política en su contra, la funcionaria se dijo contenta de haber marcado un precedente en cuanto a este tema.

Angelina Valenzuela Benites afirmó que lo único que buscó al interponer este recurso es que se atendiera su reclamo y, sobre todo, que se evidenciara de que estaba siendo obstaculizada para ejercer sus funciones.

“Es el primer caso en Sinaloa, es un precedente a nivel estado, y la verdad es que también tengo a instituciones que agradecer. Es muy importante que se sepa que podemos trabajar y respetarnos; esto más que nada es lo que pido, respeto, como lo he dado todo este tiempo”, indicó.

La funcionaria municipal dijo que lo importante en la conminación no es la disculpa que los funcionarios tienen que ofrecerle, sino poder ejercer el cargo para el que fue electa.

Angelina Valenzuela, síndica procuradora. Foto: EL DEBATE

Sin notificación aún

Aunque manifiestan que no han recibido la notificación del Tribunal Estatal Electoral, los regidores Raúl Cota y Alfonso Pinto Galicia comentaron que no tienen ningún problema en acatar el ordenamiento.

“No sabemos qué regidores son los que tienen que ofrecer la disculpa porque no le hemos faltado al respeto, pero si hay necesidad, no veo ningún inconveniente en ofrecer una disculpa pública. Hasta ahorita no nos ha llegado la notificación a ningún regidor”, dijo el regidor del PAN, Alfonso Pinto.

Añadió que el problema ha estado entre la síndica y el alcalde.

Por su parte, Raúl Cota, regidor del PRI, mencionó que el fallo del Tribunal Electoral en este caso siembra un antecedente en el estado de Sinaloa.