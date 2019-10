Diputados discutirán el lunes juicios políticos contra Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como lo adelantó EL DEBATE, será hasta el próximo lunes cuando la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado analice los juicios políticos solicitados ante el mismo recinto legislativo en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman.

Al respecto, Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora de Ahome, comentó que serán los integrantes de dicha comisión quienes al final determinarán si estas solicitudes proceden o no. Aceptó que hay dos contra ella, más las cuatro en proceso en contra del alcalde.

A detalle

“Hoy (ayer) no van a dar ningún visto. Lo que está saliendo es que el día lunes va a estar en Puntos Constitucionales y ellos van a dirimir esas cosas. Qué se tiene que hacer, si proceden o no. Son dos en contra mía”, señaló.

Con respecto a la fotografía que se filtró en la que el alcalde ahomense sale junto a militantes de Morena durante un acto político en apoyo al diputado federal Mario Delgado, quien busca ser el dirigente nacional de ese partido, dijo que eso no tiene relevancia, pues no representa un cobijo hacia Chapman Moreno.

En especial por los pronunciamientos que se han dado en los últimos días en contra del presidente municipal.

“Eso que se vio es una invitación de Ignacio Merino Velázquez, que fue quien apoyó en su momento el alcalde, pero que de igual manera es como cualquier militante más que lo invitan a una sesión de apoyo porque quiere la dirigencia nacional, la quiere Mario Delgado. Fue una asamblea general, no fue un arropo”.

Aclaró que para empezar no se puede hablar de que Chapman Moreno está cobijado por Morena, pues no se encuentra ni afiliado; por lo tanto, no puede ni intervenir en las elecciones internas.

“Es sólo una foto utilizada para contrarrestar todo lo que se ha venido diciendo en su contra. Nosotros vamos a tratar de confiar en las autoridades, en los diputados locales, en su trabajo.”

Alcalde minimiza juicios políticos y dice ser lopezobradorista

“Si tienen un fundamento y un sustento legal y jurídico habrán de proceder, si no, el caso habrá de tener una no procedencia”, respondió el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno al cuestionarle sobre el análisis que diputados locales tendrán este lunes sobre las solicitudes de los cuatro juicios políticos que existen en el Congreso en su contra.

Con respecto a la fotografía en la que se le ve con militantes de Morena, el alcalde se defendió y, a diferencia de lo que dijo al inicio de su administración, afirmó comulgar con la ideología de este movimiento social.

“Tengo más de 30 años estudiando las ideas del centroizquierda. Yo soy un progresista, soy un liberal en todo el sentido de la palabra, y me identificó plenamente con el presidente de México, soy lopezobradorista”.