Diputados federales cancelan audiencia con el alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Los diputados federales de Morena, Iván Ayala, Lucinda Sandoval, Merary Villegas y Yadira Marcos, cancelaron la audiencia que tenían para el día de hoy a las 6 de la tarde con el presidente municipal Billy Chapman para tratar el tema de la renovación de los permisos a la planta de amoniaco, porque el alcalde se adelantó con rueda de prensa el día de ayer.

"Nos pidieron el tema a tratar, y el tema a tratar es que queríamos discutir y exponer nuestros puntos de vista acerca de las irregularidades que hay en los permisos de uso de suelo y de construcción de la planta y no de ahora, vienen esas irregularidades arrastrándose de las administraciones anteriores. Nos dieron la cita para las 6 de la tarde, pero desgraciadamente a las 4 de la tarde salieron ellos a dar una declaración de que los permisos estaban autorizados y que ellos estaban a favor de la planta, ante esa evidencia y esa circunstancia me comuniqué con ellos y cancelé la cita que teníamos para discutir el tema. Le dije: no tiene caso el asunto que queríamos tratar, ustedes ya lo dieron por hecho y no estamos de acuerdo que se hagan las cosas de esa manera", informó el diputado Iván Ayala.

Agregó que hace alrededor de diez días, enviaron un escrito firmado por 8 diputados sinaloenses, dirigido al secretario de la Semarnat donde se le pide atención para la planta de Topolobampo.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"Lo que estamos diciendo ahí es que estamos puntualizando los daños ambientales y los daños sociales que esta planta según nuestro punto de vista traería a la región, pero aún así lo que le pedimos específicamente era que se hiciera una investigación seria, responsable e imparcial con tintes científicos y apegada sobre todo a la normatividad ambiental y a lo jurídico", dijo.

Manifestaron que no están en contra de la planta sino que ésta se reubique donde no deprede la vida de la bahía, que es fuente de vida para muchos pescadores.

Merary Villegas comentó que hay ámparos que la autoridad debe atender y que hubo irregularidades desde el momento es que se vendieron los terrenos donde se pretende construir la planta.

Mencionó que fue una grosería que las autoridades municipales se hayan adelantado a emitir una postura sobre el tema.

Asimismo, agregó que van a meter exhortos y puntos de acuerdo en la máxima tribuna.

Aclaró que no están solicitando para nada la cancelación del proyecto sino una reubicación.