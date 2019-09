Diputados federales de Morena acusan de omisos a los locales

Los Mochis, Sinaloa.- En la omisión han caído los diputados locales de Morena al no actuar para solucionar los problemas del municipio de Ahome, principalmente los socavones y el problema de las aguas negras, así como en no dar la anuencia para llevar a juicio político al alcalde Billy Chapman, manifestó la diputada federal de Morena Lucinda Sandoval.

“Es la pasividad con la que están actuando y muchas veces se puede manifestar también en simulación, en dejar pasar muchas cosas que adolece el municipio. Estamos esperando su actuar, estamos esperando a que actúen y les hacemos un llamado desde aquí los diputados federales, el pueblo mismo, a que actúen y no sean omisos y no estén haciendo creer que están trabajando porque no se nota, no se ve que estén trabajando. Necesitamos que trabajen”, expuso.

No hay comunicación

Asimismo, el diputado federal Iván Ayala mencionó que se le ha dificultado mucho la comunicación con el alcalde ahomense para ser gestor e intervenir en la solución de los problemas que afectan al municipio.

“No hay comunicación con el alcalde, a pesar de que yo puedo ser un gestor, como lo he dicho en repetidas ocasiones, le he mandado mensajes cuando estamos en reuniones y manda a un representante. El mensaje que le hemos enviado es hacer equipo, y eso dificulta mucho más. Tengo que decirlo: yo pienso que pudiera ser un buen gestor de él y no quiere, no quiere porque a lo mejor me voy a enterar de cosas que anda haciendo”, dijo.

Por el mismo tenor, el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda Meléndez, añadió que en el caso de la diputada Cecilia Covarruvias también están esperando que dé su anuencia para que hagan el juicio político contra Billy Chapman. Afirmó que Morena en Ahome reprueba a los diputados locales de Ahome en el Congreso local.

Añadió que los diputados se deben dejar de diplomacias y exigir al gobernador Quirino Ordaz Coppel que le pare a la campaña y se ponga a hacer algo por el bien de Ahome.

En ese sentido, la diputada federal morenista Lucila Sandoval mencionó que algunos diputados locales, que están trabajando, están presentando una iniciativa para prohibir el uso del recurso público al gobernador Quirino Ordaz en actos proselitistas.