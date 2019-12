Diputados federales son simples títeres del presidente AMLO: Martín Castro

Los Mochis, Sinaloa.- Diputados federales han demostrado que son unos simples títeres porque nada mal levantan la mano porque se los pide el presidente, afirmó ayer Martín Castro Cota.

El presidente del Comite Municipal Campesino No.5 lamentó la actuación desarrollada hasta el momento por los legisladores a quienes reprobó porque no le están haciendo ningún bien al campo.

"Para empezar ni los conocemos a los diputados federales en el terreno del campo. Yo no se ni quien es el diputado que nos corresponde aquí, parece que es un Ayala no sé cómo se llamaba realmente no lo conocemos", señaló.

La verdad son como unos títeres porque yo nada más levantan la mano y no saben de la situación del campo y de la situación que está viviendo ahoruta Sinaloa".

Quedó demostrado en la aprobación del bajo presupuesto al campo que nada más levantan la mano porque el presidente de la República se los pide pero no saben ni la situación en que está el campo, cómo estamos viviendo ahorita como productores cuando nosotros somos los que con nuestra producción alimentamos a todo el país, agregó.