Diputados ignoran al agro y aprueban en lo general el PEF

Ciudad de México. Al filo de la media noche, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación luego de que este fuera aprobado en comisiones por la cantidad de 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos; es decir, 11 mil 396.6 millones de pesos adicionales a la propuesta del Ejecutivo federal, presentada el pasado 8 de septiembre (6 billones 96 mil 335.8 millones de pesos).

Los artículos no reservados del dictamen fueron aprobados en lo general y en lo particular por los legisladores con una votación de 321 a favor, 78 en contra y cero abstenciones. Para la discusión en lo particular quedaron una veintena de artículos y anexos del dictamen reservados relacionados con diversos ramos del gasto.

En el dictamen no se contemplaron las reasignaciones hasta por 24 mil millones de pesos que solicitaban organizaciones campesinas del país, que desde el lunes próximo pasado tienen un plantón frente a la Cámara de Diputados, lo que obligó a la dirigencia de la misma a buscar una sede alterna para sesionar y sacar adelante la propuesta del Ejecutivo federal.

Para abordar el PEF, los legisladores modificaron el orden del día y aprobaron dejar para una sesión posterior la votación de una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y la iniciativa sobre reducción de financiamiento público a partidos, temas que quedaron pendientes desde el 6 de noviembre.

En la sesión de anoche, que se realizaba en la Expo Santa Fe debido a los bloqueos de organizaciones campesinas y sociales en San Lázaro, las sillas que se destinaron a la fracción del PAN estaban vacías.

Al fundamentar el dictamen, Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció que en la Comisión de Presupuesto el dictamen tuvo doce votos en contra; sin embargo, aseguró que escucharon a todos: «Nuestro objetivo es la construcción del Estado de bienestar, de ahí no nos vamos a mover», dijo.

Los trabajos

Ayer, en punto de las 21:16 horas de la noche, el pleno de la Cámara de Diputados reanudó la sesión que tenía pendiente del pasado 6 de noviembre —cuando pararon el reloj legislativo, en la sede alterna implementada en Expo Santa Fe, para avalar el Presupuesto 2020 en el pleno.

Anteriormente, por la mañana, la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados discutió en la misma sede alterna y votó el dictamen que fue llevado al pleno, ante la resistencia de los grupos de campesinos que sostenían un plantón desde hace una semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Fue con 34 votos a favor y 12 votos en contra que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó, en lo general, el dictamen del PEF 2020.

Los representantes fueron trasladados por la mañana en autobuses y en medio de un fuerte operativo policial de parte de las fuerzas de la Ciudad de México hasta la Expo Santa Fe para discutir el Proyecto del Presupuesto; no obstante, representantes del Partido Acción Nacional optaron por no asistir. Legisladores de oposición declararon a EL DEBATE ver una simulación en este proceso e irregularidades.

Resistencia

Las organizaciones campesinas que protestan por el Presupuesto 2020 decidieron permanecer en plantón afuera de la Cámara y no trasladarse a la sede alterna en la que sesionaron los legisladores.

Líderes de las agrupaciones señalaron que se quedarían de manera permanente hasta que se aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Óscar Gutiérrez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), afirmó que tomaron la decisión de no movilizarse ante el cerco establecido por la Policía Federal alrededor del recinto legislativo.

Indicó que fue un acuerdo de las dirigencias de todas las organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo (FAC) presentes en el plantón, que ayer cumplió once días: «A nosotros nos interesa mucho el control simbólico que tenemos en este momento del recinto legislativo.

Creo que para el Gobierno federal y el Poder Legislativo sería un fracaso sesionar en una sede alterna, eso habla de la falta de capacidad para lograr los consensos, para atender los problemas sociales que se les están presentando», dijo en entrevista.

«El Gobierno federal está mostrando ahora sí su verdadera cara de centralista y represor».

Además de la UNTA, en el plantón hay representantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) y el Movimiento Social por la Tierra (MST), grupos que conforman el FAC.

Antorcha Campesina, que instaló uno de los plantones más nutridos en San Lázaro, también descartó no movilizarse a la Expo Santa Fe: «Nos quedaremos hasta que se apruebe el Presupuesto», indicó el vocero de la organización, Miguel Casique.

Ven una farsa diputados opositores

La reunión de la Comisión del Presupuesto realizada ayer fue «una simulación» de parte de los legisladores de Morena, abundó en el transcurso del día el diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela. Muy seguramente dijo el panista se limitaron a acatar el documento emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador «sin siquiera leerlo» y «de manera servil seguir las instrucciones» del Ejecutivo federal, dijo al EL DEBATE.

Los ajustes que se le habrían realizado al presupuesto original «fueron mínimos», por lo que los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) ven de parte de la mayoría morenista el cierre hacia la posibilidad de discutir plenamente los gastos que habrá de realizar la federación en 2020.

El sinaloense denunció muchas irregularidades en el proceso, por lo que los diputados panistas decidieron no asistir a la Expo Santa Fe para no formar parte de «una farsa», dijo a este medio: «Nosotros no vamos a convalidar, no seremos parte de una farsa, eso es a final de cuentas, cuando no le hacen ningún cambio de fondo, es nada más una simulación».

Además, lo más importante es que el presupuesto del 2020 estará privilegiando a sectores, conforme a las declaraciones de Castaños, clientelarmente y desprotegiendo a la pesca, al campo, al turismo, a la ganadería y rubros como salud y educación.

Este medio buscó a los diputados de Morena, pero no concedieron entrevista.

Previo a la votación, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lourdes Erika Sánchez Martínez acusó un desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Por su parte, Alfredo Villegas Arreola advirtió también que se daría una confrontación por corregir algunas cosas aún.

Veían oportunidad

Como se dice en el beisbol agregó Villegas, «no ha caído el último out», y los diputados en favor del campo «lanzarán toda la batería pesada de bateadores y pícheres» contra el partido en el poder, «con toda la energía y con todas las propuestas» que el agro mexicano llevó y planteó hasta la Cámara de Diputados: «Hemos revisado desde un principio, desde el 8 de septiembre, el Presupuesto de Egresos, hemos dado pelea no solo el PRI, hay otros, pero lo que creemos es que se puedan corregir algunas cosas, es la última instancia de la discusión, después de siete reuniones con el Gobierno federal», había señalado antes de la votación del pleno con esperanza de cambio.

[Con información de Agencia Reforma, El Universal y David Ortega]

Opiniones

«Tiro de gracia a la agricultura»

Ni los once días y contando que han pasado los productores sinaloenses junto a otras organizaciones campesinas en bloqueo afuera de la Cámara de Diputados, ni las mesas de negociación con la Jucopo, convencieron a los diputados federales para reasignar presupuesto al sector comercial agrícola en Sinaloa.

Ante esta negativa, EL DEBATE buscó la reacción de algunos actores involucrados en esta discusión.

El líder priista Jesús Valdés declaró que esta falta de acuerdo significa «un tiro de gracia a la agricultura comercial que daba el mayor porcentaje para ir en busca de la autosuficiencia alimentaria en México».

Por su parte, el diputado Faustino Hernández Álvarez y presidente de la liga Agraria de Sinaloa, quien se ha mantenido desde el inicio en San Lázaro, dijo que, ante este escenario, en que la mayoría parlamentaria de Morena votó a favor del dictamen procedente de la Secretaría de Hacienda, que no contempló la reasignación del presupuesto, le da un tiro de gracia a los productores, pues no existe avance real y sustantivo para el agro en México.

Policía Federal encapsula a manifestantes

Policías federales establecieron un cerco en torno a la Cámara de Diputados para impedir que las organizaciones que mantienen un plantón en el recinto se trasladaran a la sede alterna en la que se plantearía el Presupuesto de Egresos 2020.

Los agentes se establecieron en cinco puntos del perímetro de San Lázaro con camiones de la corporación para impedir el eventual paso de vehículos de los manifestantes.

Con escudos y equipo antimotín, se apostaron desde las 2:00 horas del 20 de noviembre.

Los cercos se establecieron a la altura del Archivo General de la Nación, en Eje 3 Eduardo Molina y Héroe de Nacozari.

Otro se formó en calzada Ignacio Zaragoza y Heberto Castillo, frente al Instituto de la Judicatura Federal. También bloquearon en la calle Sidar y Rovirosa, esquina con el retorno Cecilio Romero.

Otro punto de control se instaló en la avenida Congreso de la Unión, esquina con Cecilio Romero.

El último cerco policial se colocó en el puente vehicular que atraviesa Congreso de la Unión por la calle Sidar y Rovirosa.

Ayer, policías de la Ciudad de México hicieron lo mismo, a fin de impedir que los manifestantes marcharan rumbo al Zócalo, donde se realizó el desfile con motivo del aniversario de la Revolución.

El 20 de noviembre, los diputados sesionaron en la Expo Santa Fe bajo un operativo de seguridad.

Foto:ELDEBATE

Riesgos para la democracia:

6 millones más de mexicanos votarán en 2021, pero recortan el presupuesto del Instituto Electoral

Tras el anuncio de diputados de recortar más de 1072 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo advierte que sería el recorte más grande su historia y que podría entrar a una zona de riesgo.

Ayer, en un comunicado, explicó que el recorte llega justo en el momento en que se comienza a organizar la elección «más grande de la historia», ya que habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021, en relación con 2018.: «El INE podría entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia», explica, además de que el ajuste «demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos».

El Instituto aclara que el recorte al presupuesto operativo no afecta los recursos que se entregan a los partidos, pues más bien es equivalente a cerca del 9 por ciento de lo solicitado por el INE para en 2020 expedir cerca de 16 millones de credenciales e iniciar el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Y aunque dice reconocer la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados, considera que la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables y con condiciones de equidad; además de que se pondrían en riesgo los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la Cámara de Diputados «para cuidar la fortaleza del INE y de todos los órganos autónomos».