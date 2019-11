Diputados pasaron de representantes del pueblo a paleros del presidente: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- En total desacuerdo se encuentran los productores con la aprobación del presupuesto federal para el 2020, informó Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur manifestó que los diputados pasaron de ser representantes del pueblo a paleros del presidente de la República.

"Estamos muy desilusionados de la acción y de la actitud de nuestros diputados, y hablando específicamente de los sinaloenses con los cuales tuvimos un acercamiento, tuvimos unas pláticas muy estrechas, coincidimos en los puntos de porqué se había que apoyar un incremento al campo, sin embargo, su voto fue en contra (de las peticiones de los productores). Es algo que ellos tienen que venir a explicarnos cada diputado de cada distrito cómo nos van a ayudar en temas tan importantes como es la comercialización, que nos descifren cómo nos van a ayudar", dijo.

Añadió que se encuentran como organismo tratando de descifrar lo que implica este nuevo presupuesto de egresos, donde dice que se les va a apoyar, sin embargo, no lo ven contemplado con recursos.

"Es algo que no lo entendemos no lo comprendemos. Y ahorita de inicio queremos manifestar un total desacuerdo en ese presupuesto, donde no se nos consideraron las partidas que considerábamos importantísimas para seguir en la actividad agrícola".

El líder de los agricultores externó que la situación es muy preocupante y que todavía no tienen idea de las consecuencias que esto traerá.

La posición de los diputados para con nosotros dejó mucho que desear. Totalmente nos dieron la espalda y en tiempos tan difíciles para el sector".

Añadió que están viendo como el presidente y su gobierno tienen totalmente desprotegidos a los agricultores y se les pone a competir con Estados Unidos, donde dijo, su presidente y su gobierno apoya completamente a sus agricultores.

"Estamos viendo cómo declaró el presidente Trump que estamos comprometidos a importar grandes cantidades de productos alimenticios a Estados Unidos, en este caso del maíz, y estamos viendo acciones en su gobierno que impiden por otro lado que se importen productos de aquí de México poniéndole arancel del 20 por ciento al tomate, un producto muy sensible. Entonces estamos viendo como el gobierno de Estados Unidos protege a sus productores y a nosotros nos el olvido".