Diputados pedirán que no renueven permisos de planta de amoniaco

Los Mochis, Sinaloa.- Mañana finaliza la vigencia de las licencias construcción de la planta de amoniaco, y el municipio de Ahome está en la disyuntiva de renovarlos o no.

La síndica procuradora Angelina Valenzuela Benítez, manifestó que alrededor de las 8:00 ó 9:00 horas recibió una llamada del diputado federal Iván Ayala, donde él igual que Merari Villegas y Lucinda Sandoval, quieren una reunión con el presidente para plantearle lo del permiso, pues están en contra de que este se dé.

"Ellos también están ocupados y preocupados respecto al tema, que no están de acuerdo con esto, para que con legalidad y que pongan conciencia en esto de la renovación de los permisos", dijo.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

Agregó que Tatiana Clouthier también está muy preocupada respecto al tema en conjunto con varios diputados federales, los cuales han planteado que se plantee con el presidente municipal la no renovación de los permisos de construcción respecto a la planta.

Creo yo que sería una parte reivindicatoria para el gobierno municipal tomar en cuenta a los del colectivo (Aquí No) y también a los diputados federales", expresó.

Recalcó que este se reivindicaría sí dice que no, porque no se tomaron en cuenta muchas decisiones antes de que saliera la anterior administración.

"Se aprobaron varios permisos, violando ciertos temas ecológicos, que no debería de haberse dado. Sí ya están los temas dados y ya están los estudios dados y hasta lo de Ramsar, están los especialistas que han hecho estudios en ese tema, pues nada más hay que ser lógicos y usar la lógica también y saber no renovar", dijo.

Minutos antes el colectivo Aquí No, se reunió con la síndica procuradora para entregarle un oficio donde piden que no se renueven los permisos, el cual también fue entregado en las oficinas del presidente municipal.

"Le estamos haciendo saber que le notificamos al alcalde de que mañana se vence la licencia de construcción, ya lo habíamos hecho hace dos meses, le hicimos ver las irregularidades que detectamos y le solicitamos que la solvente por favor, antes de renovarlas. No las va a poder solventar porque no están correctas. De hecho ya contestó y contestó de una manera vaga, muy legaloide", manifestó Gerardo Peña Avilés, miembro del colectivo Aquí No.

El ex diputado federal añadió que esperan que el alcalde sea responsable y que haga las cosas en apego a derecho.

"Finalmente él no dio los permisos, fueron en tiempos de Arturo Duarte y los renovó Álvaro Ruelas, Manuel Urquijo pasó de muertito, y hoy le tocaría a él (alcalde), pero la gran responsabilidad de seguir formalizando esa ilegalidad hoy la tiene el presidente municipal actual", comentó.