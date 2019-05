Director de comunicación dice que no es dueño de radio

Los Mochis, Sinaloa.- David Membrila, director de Comunicación Social, detalló que la lista que circuló en la que señalan que cobra su esposa, pudo ser elaborada por una persona molesta con el gobierno municipal.

“Cualquier personas puede acudir al portal de transparencia para aclarar todas las dudas. Esa lista no es un documento oficial. Mi esposa no tiene ninguna radio. Radio Conecta es de un particular. Yo trabajaba ahí, así como muchos directores de prensa han sido empleados. Yo no soy propietario de ella. Sabemos que el presidente Billy Chapman ha dado instrucción de cortar a medios que cobraban muchísimo dinero y eso hace que mucha gente esté molesta, por eso estamos recibiendo este tipo de ataques desde que se inició la administración”.

El alcalde Billy Chapman dijo que es una lista apócrifa.