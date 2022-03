Directora de Sipinna en Ahome aparece entre funcionarios dados de baja

Los Mochis, Sinaloa.- La directora del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Ahome, Amada Guadalupe Vega Castro, es una de las que integra la lista de funcionarios dados de baja por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma.

Entrevistada al respecto, comentó que este martes fue notificada por el Órgano Interno de Control; sin embargo, este mismo día se presentó en la oficina a fin de aclarar y demostrar que su informe lo hizo pero lo envió al estado.

“Sí cumplí, lo que pasa es que por error se fue al estado pero si cumplí, estoy subsanando, ya me acerqué al Órgano. Lo dejo en manos de Dios, se que se hizo en tiempo y forma pero por error se mandó a la Contraloría del estado, ya no se puede jalar al Ayuntamiento y yo me pongo a disposición a lo que se venga, a lo que se vaya a ser, tengo la prueba necesaria de que lo hice en tiempo y forma”, indicó.

En ese sentido, especificó que su declaración la presentó el día 17 de febrero y lo compró con la documentación correspondiente por lo que ahora esperará a lo que resuelva el Órgano Interno de Control.

“El día de hoy me hablaron, yo les dije que tenía el acusen donde hice lo de la declaración patrimonial y me dijeron que me presentara, lo hice para mostrar que lo había enviado y me dijeron que por error se había ido al estado. No me han dicho nada más, estoy esperando, haz de cuenta que estoy volviendo hacer todo y voy a apuntar el acuses de recibo en donde hice mi declaración patrimonial en tiempo y forma. Fue un error y espero que se me apoye porque obviamente no fue ni con dolo porque cumplí”, precisó.