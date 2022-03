Directora de Sippina en Ahome ya fue dada de baja

Los Mochis, Sinaloa.- Por no haber presentado su declaración patrimonial en el tiempo establecido, la directora del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Ahome, Amada Guadalupe Vega Castro, ya fue dada de baja, afirmó Fausto Ibarra Celis.

Con respecto a lo dicho por la ex funcionaria en torno a que si presentó su declaración pero la envió al estado, el titular del Órgano Interno de Control aseguró que esto no ha sido comprobado por lo que según lo dispone el mismo reglamento, se tuvo que generar la separación del cargo de manera inmediata una vez notificada de su omisión.

"No me ha llegado ningún documento por parte de ella, sí me llega estamos obligados a analizarlo y ver sobre todo si hubo una voluntad en los tiempos de cumplir con este mandato, si lo hizo ya lo valoraríamos y consultaríamos con el Consejo Estatal Anticorrupción para ver qué lineamientos nos dan al respecto tomando en consideración que si lo hizo de manera voluntaria antes de que concluyeran los 60 días y se equivocó del sistema pues hay una intención de cumplir pero no le exime de la responsabilidad, entonces tenemos que valorar de manera muy particular. Ella ya está dada de baja", sostuvo.

De igual forma el funcionario municipal insistió en que si Vega Castro presenta la documentación que verifica que efectivamente presentó el informe pero ante otra instancia, se podrá analizar en tanto ya está separada del cargo.

"Si nos presenta o lo hace a través de la Dirección de Responsabilidades pues ya veríamos cómo se va a analizar el caso, cómo se va a valorar esa expresión de voluntad de ella que dice pero no me consta", abundó.

Por último, aclaró que los 33 funcionarios que se habían dado a conocer por incumplimiento ya fueron debidamente notificados también separados de sus cargos.