Directores truenan contra SEPyC en capacitación de salud en línea en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Maestros de nivel primaria del municipio de Ahome recibieron ayer una capacitación de personal de Salud, Educación, Coepriss y Protección Civil sobre las medidas a tomarse en cuenta en la reapertura de las escuelas ante la pandemia de covid-19.

Sin embargo, luego de escuchar los protocolos y las estrategias que se habrán de implementar una vez que se reactiven las clases presenciales, algunos maestros mostraron su molestia ante la Secretaría de Educación, a quienes acusaron de dejarles toda la responsabilidad y obligarlos a cumplir con protocolos sin dotarlos de las herramientas y recursos necesarios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Reclamo

Holincer Castro Marañón, director de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, se refirió a la ausencia de Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación, en dicha capacitación, argumentando que era el momento para conocer de cerca el sentir y las necesidades de los diferentes planteles educativos.

Leer más: En marcha las preinscripciones en línea para nivel básico en Sinaloa

Que desafortunado que el secretario no esté junto con nosotros escuchando el sentir de la base magisterial. Creo yo, más que despensas y bailar zumba todas las mañanas cuando andaba encampañado, es más necesario que se dé la cara a los directivos y que digan que estarán de la mano con nosotros en esta pandemia.

En ese sentido, dijo que es necesario e indispensable que se surtan a las escuelas de insumos para poder, en realidad, hacerle frente a las necesidades que existen en este momento.

Es necesario que se surtan las escuelas de insumos, no de agua, es un derecho humano, el agua no mata covid. Yo tengo 450 niños en una escuela vespertina y en la mañana hay 500 niños, más 24 maestros; entonces, creo que esto es solamente una simulación, es una palmadita lo que se nos está dando más que vivir de realidades.

Asimismo, insistió que es responsabilidad tanto de la Secretaría de Salud como de Educación surtir de los insumos necesarios para cumplir con la nueva “normalidad” en los planteles educativos.

“Hasta ahorita se convierte en una falacia lo que ustedes están diciendo, puesto que están hablando de esfuerzos sobre humanos referente a los recursos y a lo que nosotros tenemos que echar mano. Dicen que debemos presentar cubrebocas, gel antibacterial y sanitizantes; lamentablemente las escuelas están completamente abandonadas”, indicó.

Durante su participación, luego de que los responsables dieran una guía en caso de volver a clases presenciales, el docente, evidentemente molesto, insistió en que no hay condiciones para regresar a las aulas y no sólo porque aún hay muchos casos de covid, sino porque en realidad no hay apoyo oficial.

“Qué gusto que se quede grabado, repito mi nombre, Holicer Castro Marañón, director de la Escuela General Lázaro Cárdenas, espero que pronto se me dé una respuesta porque yo estoy seguro que es el sentir de muchos de los maestros, de directivos que, obviamente, tienen la experiencia acumulada, están siendo orillados a jubilarse aquellos maestros diabéticos, somos seres humanos, entonces, la invitación es a no incurrir en hechos anticonstitucionales”, expresó.

Consideró que aún con las medidas que se están tomando, no existen condiciones ni tampoco infraestructura para regresar. “No podemos entregarle toda la obligación a los directivos y a los maestros ni a los padres de familia porque también estamos pagando impuestos y el dinero también debe estar enfocado a salvaguardar la integridad y el interés de la niñez y se está violentando ese derecho universal”.

Leer más: Trabajadores de la SEPyC en Ahome reclaman pago

Capacitación

En esta capacitación se les dijo a los docentes cómo sería el regreso a clases si el semáforo epidemiológico lo permite; además, de que algunas medidas especiales que se tendrían que tomar como los protocolos y la división de alumnos.