Dirigente del PAS está desinformado y anda en campaña política

El Fuerte, Sinaloa.- El secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Leonel Vea Gámez, califico al dirigente municipal del PAS como desinformado y de estar utilizando a la administración municipal para hacerse campaña política.

El secretario de la comuna manifestó que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal está cumpliendo una comisión muy honrosa que le dio el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, quien por cuestiones de agenda no pudo asistir con la delegación de Sinaloa al Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones Sociales que se celebra en Roma, Italia.

Vea Gámez dijo que el municipio no está abandonado como señaló en conferencia de prensa el dirigente del PAS, pues solamente en San Blas de donde este señor fue Síndico Municipal, actualmente se realiza una inversión superior a los 50 millones de pesos en la introducción del drenaje sanitario y se va a llevar a cabo la rehabilitación del sistema de agua potable. “Pero eso él no lo ve porque no le conviene”, acusó.

También rechazó que las carreteras del municipio estén destrozadas, como lo aseguró el dirigente del PAS, reconoció que la de El Fuerte-El Carrizo sí tuvo daños muy severos en la carpeta de asfalto durante la depresión tropical 19 E debido que durante tres días soportó el tráfico de vehículos pesados que circulaban por la carretera internacional y anunció que el lunes inician los trabajos de rehabilitación de esa rúa y en la de El Fuerte-Estación Hoyanco con inversión de la SCT y Gobierno del Estado..

Ya iniciaron los trabajos de rehabilitación de la carretera El Fuerte-Estación Hoyanco y los trabajos en la carretera El Fuerte-El Carrizo se iniciará el próximo lunes con recursos de la SCT y del Gobierno del Estado, es raro que la regidora de su partido no se lo haya informado.

Afirmó el funcionario

Sobre el estado de los basureros a cielo abierto de Mochicahui y El Fuerte, el secretario del Ayuntamiento dijo que se atendieron en tiempo y forma, “Si hubo un conato de incendio porque los pepenadores queman el alambre para sacar el cobre, pero el problema se solucionó”.

Leonel Vea Gámez le sugirió al dirigente del PAS que se tome un té de tila y se tranquilice porque estos son tiempos de trabajo y no de andar agarrando de pretexto al Ayuntamiento de El Fuerte para hacer campañas políticas Anticipadas.