Dirigentes y obreros de la Sección 12 ultiman defensa

Los Mochis, Sinaloa.- Con la finalidad de ultimar las acciones y las estrategias de defensa que emprenderán para hacer frente a la demanda por fraude interpuesta en su contra por integrantes del grupo Juventud Obrera, dirigentes formales de la Sección 12 del Sindicato Nacional Azucarero se reunieron ayer de emergencia con los exobreros del Ingenio Los Mochis.

El encuentro celebrado en el auditorio de la organización fue presidido por Gabriel “N”, quien funge como secretario general de la Sección 12 azucarera, quien sentenció que se defenderán con todo de la denuncia interpuesta en su contra.

“Que quede claro: vamos a presentar pruebas en donde tengamos que presentarlas, y de la investigación que se encarguen los que tengan que hacerla, pero también vamos a pedir la comprobación de lo que se están diciendo”, destacó.

Agregó que se van a tomar determinaciones.

No los asusto

Indico que están conscientes de que tienen que pagar lo que se adeude.

“Les tenemos que pagar porque aparecen en un padrón. No quiero que digas que Gabriel ya dijo ‘no se les va a pagar’; si se les debe, se les debe de pagar, porque el sindicato hizo un convenio y ahí aparecen su nombre; yo no digo que no lo voy a pagar, pero presentaron estatutos, reglamentos y muchas cosas más, y nosotros también, y eso lo vamos a decir entre todos nosotros, no voy a ser yo solo”.

Estrategias de defensa

El dirigente obrero señaló que las estrategias de defensa las van a manejar internamente y lo que den a conocer lo van a ver nada más en términos de ley.

“Va a ser una autoridad quien va a decir si es verdad o es mentira. Eso yo no lo voy a decir, ni en su tiempo”, recalcó

El líder sindical señaló que todos ya saben de dónde viene esta situación y se lamentó que incluso ese grupo “tuvo la osadía de llevar a los medios de comunicación para que este tema se propagara por todos lados”.

Especificó que al acudir a la comparecencia se le leyó que había un representante por 300 trabajadores con el nombre de Fernando Verdugo Pérez y abundó que si ese fue el camino que tomaron, estaban en su derecho de hacerlo, pero que ahora se van a ir a los temas legales.

“El problema es las 300 firmas. Vamos a tener que traer los nombres porque vamos a tener que ver en temas legales y como presentaron estatutos, nosotros también tenemos estatutos, pero eso va a ser en su tiempo y forma”, destacó.

El dirigente azucarero se lamentó que haya compañeros que sí saben lo que firmaron, pero lamentablemente la mayoría no, pero igual tendrán que enfrentar las cosas que se vendrán en lo sucesivo porque igual se defenderán legalmente.

Para entender...

Denuncian a líder azucarero por fraude

Por los supuestos delitos de fraude y abuso de confianza fueron denunciados penalmente el secretario general del Sindicato Azucarero Sección 12, Gabriel “N”, y el apoderado general José Manuel “N”.

De acuerdo a un documento filtrado extraoficialmente, la denuncia fue interpuesta ante la Vicefiscalía General del Estado Zona Norte el pasado 24 de junio de este año; esto ante la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales.