Los Mochis, Sinaloa.- Paulina Moreno es la única mujer que trabaja en el transporte público urbano de Los Mochis.

Su trabajo como chofer de camiones lo inició en el año 2004 en esta ciudad, pero en el 2006 tuvo que regresar a Chihuhua, Estado de donde es originaria. En diciembre del año pasado regresó para continuar con este trabajo que tanto le apasiona. Es madre de tres hijos: Lina Arahí, Silvano Alexis y Jesús Ubaldo.

Ahora en diciembre me volví a integrar al grupo porque es algo que me gusta, siempre me ha encantado manejar camiones, expresó.

Su gusto por manejar camiones y unidades grandes lo descubrió cuando tenía apenas diez años de edad al ser hija de Gilberto Moreno, un hombre ganadero.

Desde que era una niña aprendió a manejar carros grandes . Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Una mujer con decisión

“Desde muy niña agarraba los carros de mi papá. Me nació manejar y me encanta hacerlo. Les robaba los carros a mis tíos cuando tenía como diez u once años de edad. Ellos eran ganaderos y todo el tiempo han tenido carros grandes”, expuso, mientras fijaba su mirada en las calles de la ciudad por donde transitaba en el camión con ruta Tabachines-Zaragoza.

Disfruto mi trabajo porque me gusta, para hacer bien un trabajo es necesario que a la persona le guste lo que hace. Me siento muy a gusto en mi trabajo”.

Paulina se levanta desde muy temprano, pues a las 5:30 horas ya tiene que estar en el centro de la ciudad y permanecer en la ruta hasta dar la última vuelta alrededor de las 20:30 horas, y a pesar de que le encanta su trabajo, extraña estar con su familia, sobre todo con su hijo menor, Jesús Ubaldo, de 7 años de edad, quien más la necesita. Por ello, el Día de las Madres le gustaría que como regalo le dieran el día libre para pasarlo con su familia.

Paulina ofrece un excelente servicio a los usuarios del transporte público urbano. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

“Mi niño está encantado con mi trabajo. A él le gusta mucho que yo me dedique a esto. Él me dice que cuando esté grande, también va a ser camionero. Cuando vamos a echar diesel es cuando me lo traigo, le encanta andar en el camión”, comentó feliz de saber que sus tres hijos están de acuerdo que ella se dedique a conducir un transporte público.

La joven madre de familia presume también del trato que le dan sus compañeros de trabajo, pues aunque muchos piensen que ha de resultar difícil para ella ejercer este empleo entre puros varones, la realidad es que como verdaderos caballeros le dan su lugar.

Nos llevamos bien en el grupo, me respetan y me dan mi lugar”.

EL PERFIL

Nombre: Paulina Moreno Ramos

Lugar y fecha de nacimiento: San Ignacio de Cieneguilla, Chihuahua; 10 de octubre.

Hijos: Lina Arahí, Silvano Alexis y Jesús Ubaldo.