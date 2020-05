Disminuye el problema de sequía en Choix

Choix, Sinaloa.- Omar Gill Santini, alcalde del alteño municipio comentó que gracias a la inversión de más de 28 millones de pesos que se hizo el año pasado para la construcción de pozos y drenajes ha sido posible sobre llevar estos primeros meses de calor.

“Ahora no se ha visto tanto movimiento de pipas porque estamos usando los esposos, simplemente en la cabecera no se compara con el año pasado en donde tuvimos un grave problema, las personas que tienen Noria nos apoyaron dándonos agua y todo el personal del Ayuntamiento anduvieron entregando agua, cosa que este año no se ha dado”, explicó.

En ese sentido, comentó que este año, al menos en el principio de la temporada ha sido bueno pues ha disminuido el número casas que sufren por la carencia del suministro de agua.

“Es muy bueno que este año no estemos batallando por el agua, algunas casas que están en partes altas no les llega con mucha presión pero traemos las pipas de Conagua que nos están apoyando con el suministro de agua y que esto viene mitigar un poco el problema de la sequía, todos sabemos que en este tiempo de calor aumenta la necesidad de agua aumenta el consumo”, señaló.

