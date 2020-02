Disminuyen 30 % avistamientos de la mariposa monarca

Los Mochis, Sinaloa.- El drástico cambio climático y el uso de los pesticidas y agroquímicos han provocado que disminuya hasta un 30 por ciento los avistamientos de la mariposa monarca en México, explicó el biólogo y jefe del departamento de Educación Ambiental del Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston, Gustavo Castañeda de los Santos.

Cada año, las mariposas monarcas inician su migración del sur de Canadá al centro de México, llegando a los estados de Estado de México y Michoacán, donde se pegan a los árboles durante el invierno y al fin de este se aparean y regresan al norte de Estados Unidos y Canadá, donde se alimentan y depositan sus larvas para luego morir y terminar el ciclo de vida.

Amenazadas

Sin embargo, el cambio climático, el efecto invernadero, así como el uso de los plaguicidas, pesticidas y agroquímicos acaban con millones de estas especies cada año e impide que se cumpla su ciclo de vida, lo que afecta también al ecosistema.

El biólogo especialista en educación ambiental del Jardín Botánico de Los Mochis explicó que la mariposa monarca al no tener ojos se guían por los sensores de sus antenas y que al verse afectadas por el cambio climático, como lo pueden ser los fenómenos naturales, pierden el sentido de orientación y pierden el rastro de su recorrido. Por eso terminan llegando a lugares erróneos de su ruta y alejados de su hábitat.

Indicó que luego de muchos años de investigación, en el año 2000 se declara esta especie como Patrimonio Natural de la Humanidad, y es a partir de esto cuando se empiezan a crear estrategias para su conservación en el norte de América, especialmente en México, donde se crearon bosques idóneos para su apareamiento basados en la humedad y clima que requieren.

“En Estados Unidos los agroquímicos y pesticidas han matado prácticamente a una gran parte de la población de la planta hospedera. Si no está esta planta, la mariposa no se reproduce porque es una especie muy selectiva. Únicamente se alimenta de cierta planta y si no existen las condiciones no se alimenta”, indicó.

Señaló que otras situaciones adversas al ciclo de la mariposa monarca son los cambios bruscos de la temperatura, como sucedió en el año 2018, en el que el invierno se adelantó y millones de especies no pudieron salir a tiempo, lo que provocó su muerte.

Reservas de la biósfera

El especialista señaló que en México se establecieron reservas de biósfera, lo cual ha permitido una estancia adecuada de la mariposa monarca, las cuales no se reproducen en el país, sino que se aparean en los meses de febrero, marzo y abril, para luego regresar a Canadá.

Señaló que estas biósferas se encuentran en el Estado de México, en Valle de Bravo, Piedra Errada y en Michoacán, en la entidad de El Rosario.

Estos sitios son protegidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por entidades internaciones que financian proyectos para que la población local conserve los bosques.

“Hay programas de plantación, de reforestación de árboles, la afluencia al turismo es gracias al descubrimiento de estos santuarios que lo visitan millones de personas y los ingresos quedan en la población local”, señaló.

Indicó que el año pasado el porcentaje de avistamientos se redujo en un 30 por ciento de lo que comúnmente se realizan, por lo que se tienen que generar condiciones adecuadas en las zonas aledañas, así como construir jardines con plantas polinizadoras en jardines privados para que la especie que está “perdida” pueda alimentarse y siga con su curso.

“Tenemos que construir jardines de polinizadores con especies vegetales, regionales que sean proveedoras del néctar. La mariposa monarca es 100 por ciento nectarífera, tenemos que crear jardines para que si se desvían a otro estado, tengan donde alimentarse y puedan seguir su ruta”.

El biólogo Gustavo Castañeda invitó a la población a ser más conscientes y sensibles realizando acciones como disminuir el uso de los pesticidas en aerosoles.