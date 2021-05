Disminuyen 98% las hospitalizaciones de pacientes Covid-19 en el ISSSTE de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La hospitalización de pacientes con Covid-19 en el hospital del ISSSTE bajó hasta en un 98 por ciento, informó Mario Soto.

"Hace dos semanas todavía estaban llegando pacientes sugestivos al triague respiratorio, pacientes a revisión, pacientes como probables, pero tenemos alrededor de 2 meses que se ha mantenido baja la hospitalización de Covid. Ha habido días que no hemos tenido pacientes".

El director general del ISSSTE de Los Mochis expresó que con esta situación ya van de salida y ahorita se trabaja en el tema de la reconversión donde la consulta de primer nivel ya se restableció con las medidas pertinentes.

"No está permitido pasar familiares que no ocupe el paciente. Hay limitación de personal en farmacia, hay limitación de personal administrativo, ya se restableció la consulta de especialidades. Las cirugías se han estado restableciendo por el tema de hospitalización, no nomás operar sino que son pacientes que se tienen que internar, y mientras tengamos pacientes uno, dos, tres o cinco con Covid, hay que cuidar ese tema con los pacientes que están sanos".

Comentó que actualmente se tienen dos pacientes hospitalizados con Covid de edad avanzada.

"Los pacientes que están llegando desafortunadamente vienen ya complicados, son pacientes que seguramente ya recibieron medicamento domiciliario o que estuvieron internados en otras instituciones y llegan ya muy comprometidos".

Destacó que el índice de casos Covid va a la baja por la aplicación de la vacuna.

