Disminuyen las llamadas al call center de módulo Covid en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En estas últimas dos semanas han disminuido las llamadas en el call center del módulo Covid de la Jurisdicción Sanitaria 01 instalado en Los Mochis, informó Omar González Corral.

“Comparado con meses o semanas anteriores que recibíamos de 50 a 70 llamadas al día, estos días de festividades hemos estado recibiendo solo 10 o 12 llamadas al día, 15 cuando mucho”.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 manifestó que esperan que esto no sea por las fechas decembrinas, sino porque realmente bajaron los contagios.

“Lo que nos inquieta a nosotros es que en estas fechas de festividades no vayamos a tener consecuencias entrando el año, que no vaya a haber una elevación de casos, es por eso que insistimos en el llamado de que los protocolos de seguridad en salud no deben dejar de practicarse nunca”, dijo.

A la baja

El funcionario estatal informó que las pruebas Covid-19 también disminuyeron. Se estaban tomando de 15 a 30 al día, y actualmente se están enviando a Culiacán entre 10 o 15 pruebas en promedio.

“Sin embargo, seguimos muestreando porque eso nos va a dar el panorama cierto del porcentaje de positividad o de casos muestreados que tenemos. Se siguen entregando tratamientos de manera temprana en el módulo covid. Se da orientación, consejería general para decidir la toma de la prueba”.

Añadió que esta disminución en las llamadas permite seguir o tener los factores que favorezcan el semáforo amarillo.

Sin embargo, tenemos que hacer hincapié en que después de que hay un relajamiento social o que bajamos la guardia de las medidas preventivas, podemos tener un repunte de casos”.

Exhorto

Sigue el llamado a seguir con las medidas preventivas.

“Son sin duda las que nos van a ayudar a lograr el éxito. Los invitamos a que evitemos romper los protocolos. Tenemos que pensar en que si dejamos ahorita de cuidarnos, las consecuencias vienen unos días después”.

González Corral invitó a la ciudadanía a que se comunique al call center 6688121719 del módulo covid de la Jurisdicción Sanitaria 01, al 6677130063 en Culiacán y al 6681234557 de UPES Los Mochis.

Esta semana en el módulo se le está dando el seguimiento a 85 personas, entre pacientes positivos, sospechosos y contactos.

“El módulo de Covid se encarga de hacer la vigilancia epidemiológica mediante el rastreo de estas llamadas a las personas para ver su estado actual de salud y para decidir el momento en el que se toma la muestra o se da de alta”.