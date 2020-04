Distribuidores de vales de Los Mochis se manifiestan en la Vicefiscalía

Los Mochis, Sinaloa.- Distribuidores de vales de ropa y calzado se manifestaron a las afueras de la Vicefiscalía zona norte para pedir la intervención del gobernador Quirino Ordaz y que las empresas expendedoras de estos vales les dan prórroga para pagar sus deudas.

Mencionaron que ante la contingencia no ha sido posible hacer el debido pago, ya que los trabajadores a quienes les proporcionan estos vales para adquirir dichos artículos no están trabajando.

"Queremos manifestarle al señor gobernador que nos apoye, que nos brinda su ayuda porque estamos ahorita ante una contingencia y no podemos pagar a las empresas. Nos están hostigando, nos amenazan de que nos van a quitar el patrimonio y no se me hace justo, no nos estamos negando a pagar, simplemente estamos pidiendo que nos den una prórroga para pagar", dijo una de las distribuidoras de vales.

Denunciaron que algunas de estas empresas les están pidiendo que saquen vales para pagar la deuda.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

"A nosotros nos dan una comisión por esos vales, pero ahorita no podemos pagar porque hay mucha gente que se quedó sin trabajar. No nos negamos a pagar, lo que queremos es que si nos pueden congelar los pagos, que lo recorran. La mayoría de la gente no tiene trabajo y nosotros somos distribuidores puntuales. Estamos batallando mucho porque no hay trabajo", dijo otra de las distribuidoras de vales.

Agregaron que están siendo hostigados.

"A mí me dijeron que me podían prestar, pero que yo tenía que dar cierta cantidad y prestarme y pagar por la gente que no me está pagando y no se vale porque me van a endeudar más y es lo que no quiero".

Destacaron que también les han dicho que los van a embargar y los van a demandar y que acudirán con los avales para que puedan estos responder por la deuda.

Comentaron que decidieron manifestarse en la Vicefiscalía para ver si así son escuchadas por las autoridades.

También te puede interesar:

Inspección y Normatividad de Ahome supervisa que cierren negocios no esenciales

El 90% de negocios afiliados a Canaco Los Mochis se encuentran cerrados

Retirarán permisos a negocios que vendan alcohol de manera clandestina