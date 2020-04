Distribuidores de vales se manifiestan en tiendas de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Distribuidores de vales de crédito de distintas tiendas de ropa, calzado, tecnología, artículos de belleza y dinero emprendieron una manifestación que recorre las distintas franquicias locales para solicitar facilidades de pago para ellas y sus clientes.

Zulema Ramírez explicó que aunque algunas tiendas comprendieron la crítica situación que viven las familias sinaloenses ante la pandemia del coronavirus y congelaron las cuentas para evitar que estas generen intereses, algunas otras ni siquiera han querido escuchar sus propuestas.

“Se trata de que por la contingencia muchas personas no están trabajando, otras trabajan pero no perciben el sueldo completo y todos quieren asegurar los alimentos y artículos de higiene y primera necesidad, por lo que el dinero no les alcanza para pagar los compromisos que tienen con nosotros y eso nos perjudica a nosotras como distribuidoras principalmente”, agregó.

Asimismo, Irma Elena Rodríguez, quien padece de hipertensión y diabetes, forma parte de este movimiento, puesto que necesita negociar las formas de pago con las marcas y tiendas de las que distribuye pagos para evitarse problemas futuros.

“Estoy consciente de mi enfermedad, soy vulnerable a este virus, pero si no trabajo no como. Me ayudan mucho mis hijos y mi esposo, pero no es suficiente y ya estoy metida en esto, tengo que luchar junto con mis compañeros por lograr facilidades de pago de este tipo de créditos”, agregó.

Dijo que en ConCrédito recibió la facilidad de pago al congelarse las cuentas, sin embargo, algunas tiendas de zapatos no han accedido a las propuestas que presentan.

La manifestación inició en la zapatería que se ubica en el cruce de las calles Gabriel Leyva y Miguel Hidalgo, hasta donde llegaron elementos de Protección Civil para exhortar a los encargados de la tienda a cerrar el negocio, pues no es de un giro esencial.

Omar Mendoza, coordinador de Protección Civil en el norte de la entidad, comentó que se enteró de la situación de las distribuidoras de vales y lamentó la cerrazón de los empresarios a negociar con ellos las formas de pago, pues al seguir con la actividad todos corren peligro de contagio.

